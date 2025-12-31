- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 182
- Час на прочитання
- 1 хв
У довгій білій шубі: Мераю Кері сфотографували біля бутика в Аспені
Співачка Мерая Кері продовжує проводити канікули на курорті в Аспені.
56-річну знаменитість знову заскочили під час прогулянки та шопінгу. Схоже, Мерая тільки тим і займається, що ходить магазинами і насолоджується улюбленим заняттям.
Цього разу знаменитість була одягнена в довгу білу шубу, під якою був кавовий комбінезон і взута в гостроносі замшеві черевики рудого кольору. Вона розпустила свої довгі локони, які були гарно накручені, і вже, за традицією, одягла великі чорні окуляри від сонця.
Також зірку заскочили і в іншому образі. Вона одягла чорну блузку зі стразами і глибоким V-подібним декольте, чорні лосини і взула чоботи від Christian Louboutin на підборах.
А декількома днями раніше Мерая потрапила під приціл фотографів у леопардовій шубі, в якій також мала дуже ефектний вигляд.