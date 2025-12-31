ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
182
1 хв

У довгій білій шубі: Мераю Кері сфотографували біля бутика в Аспені

Співачка Мерая Кері продовжує проводити канікули на курорті в Аспені.

Ольга Кузьменко
Мерая Кері

Мерая Кері / © Getty Images

56-річну знаменитість знову заскочили під час прогулянки та шопінгу. Схоже, Мерая тільки тим і займається, що ходить магазинами і насолоджується улюбленим заняттям.

Цього разу знаменитість була одягнена в довгу білу шубу, під якою був кавовий комбінезон і взута в гостроносі замшеві черевики рудого кольору. Вона розпустила свої довгі локони, які були гарно накручені, і вже, за традицією, одягла великі чорні окуляри від сонця.

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Також зірку заскочили і в іншому образі. Вона одягла чорну блузку зі стразами і глибоким V-подібним декольте, чорні лосини і взула чоботи від Christian Louboutin на підборах.

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

А декількома днями раніше Мерая потрапила під приціл фотографів у леопардовій шубі, в якій також мала дуже ефектний вигляд.

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

