У довгій білій шубі: Мераю Кері сфотографували біля бутика в Аспені

Мерая Кері

56-річну знаменитість знову заскочили під час прогулянки та шопінгу. Схоже, Мерая тільки тим і займається, що ходить магазинами і насолоджується улюбленим заняттям.

Цього разу знаменитість була одягнена в довгу білу шубу, під якою був кавовий комбінезон і взута в гостроносі замшеві черевики рудого кольору. Вона розпустила свої довгі локони, які були гарно накручені, і вже, за традицією, одягла великі чорні окуляри від сонця.

Мерая Кері

Також зірку заскочили і в іншому образі. Вона одягла чорну блузку зі стразами і глибоким V-подібним декольте, чорні лосини і взула чоботи від Christian Louboutin на підборах.

Мерая Кері

А декількома днями раніше Мерая потрапила під приціл фотографів у леопардовій шубі, в якій також мала дуже ефектний вигляд.