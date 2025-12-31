Кейт і Вільям Уельські поділилися добіркою найкращих фотографій 2025 року

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські поділилися добіркою фотографій у своєму Instagram, поділившись спогадами про насичений рік.

Серія фотографій починається із сумного знімку Вільяма та Кейт, на якому вони запалюють свічки у День пам’яті жертв Голокосту. Пара, разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та єврейськими лідерами, була присутня на службі в Гілдголлі в Лондоні, присвяченій щорічній річниці, а також 80-річчю звільнення концтаборів Освенцім-Біркенау.

Кейт і Вільям Уельські

Кілька місяців по тому пара відзначила ще одну важливу віху — 80-ту річницю Дня Перемоги. Вони відвідали чаювання, влаштоване королем Чарльзом у Букінгемському палаці на честь ветеранів Другої світової війни, та взяли із собою свого старшого сина, 12-річного принца Джорджа.

Принц Джордж і принц Вільям з ветеранами

На грудневій фотографії з королівського огляду знято принца Уельського на різдвяній вечірці Валлійської гвардії в казармах Комбермір.

Принц Вільям

Серед інших кумедних моментів, показаних у добірці, були гра Вільяма в пляжний волейбол під час його поїздки до Бразилії в рамках програми Earthshot, вручення Кейт трофея Вімблдону переможцю турніру в чоловічому одиночному розряді Яннику Синнеру з Італії, а також знімок принца і принцеси, що вітають вертоліт, що приземлився у Віндзорському замку, який доставив президента США Дональда Трампа і першу леді Меланію Трамп до Великої Британії для їхнього державного візиту до короля Чарльза.

© Instagram принца і принцеси Уельских

Кейт і Вільям зустрічали президента Трампа

Принцеса Кейт

Принцеса Кейт

Принц Вільям, король Чарльз і принцеса Анна

Принцеса Кейт

Принцеса Кейт на Вімблдоні

