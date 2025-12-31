ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
2 хв

Кейт і Вільям Уельські поділилися добіркою найкращих фотографій 2025 року

Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися своїми улюбленими фотографіями, які раніше не публікувалися, за 2025 рік.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт та Вільям Уельські

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські поділилися добіркою фотографій у своєму Instagram, поділившись спогадами про насичений рік.

Серія фотографій починається із сумного знімку Вільяма та Кейт, на якому вони запалюють свічки у День пам’яті жертв Голокосту. Пара, разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та єврейськими лідерами, була присутня на службі в Гілдголлі в Лондоні, присвяченій щорічній річниці, а також 80-річчю звільнення концтаборів Освенцім-Біркенау.

Кейт і Вільям Уельські / © Instagram принца і принцеси Уельских

Кейт і Вільям Уельські / © Instagram принца і принцеси Уельских

Кілька місяців по тому пара відзначила ще одну важливу віху — 80-ту річницю Дня Перемоги. Вони відвідали чаювання, влаштоване королем Чарльзом у Букінгемському палаці на честь ветеранів Другої світової війни, та взяли із собою свого старшого сина, 12-річного принца Джорджа.

Принц Джордж і принц Вільям з ветеранами / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Джордж і принц Вільям з ветеранами / © Instagram принца і принцеси Уельских

На грудневій фотографії з королівського огляду знято принца Уельського на різдвяній вечірці Валлійської гвардії в казармах Комбермір.

Принц Вільям / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Вільям / © Instagram принца і принцеси Уельских

Серед інших кумедних моментів, показаних у добірці, були гра Вільяма в пляжний волейбол під час його поїздки до Бразилії в рамках програми Earthshot, вручення Кейт трофея Вімблдону переможцю турніру в чоловічому одиночному розряді Яннику Синнеру з Італії, а також знімок принца і принцеси, що вітають вертоліт, що приземлився у Віндзорському замку, який доставив президента США Дональда Трампа і першу леді Меланію Трамп до Великої Британії для їхнього державного візиту до короля Чарльза.

/ © Instagram принца і принцеси Уельских

© Instagram принца і принцеси Уельских

Кейт і Вільям зустрічали президента Трампа / © Instagram принца і принцеси Уельских

Кейт і Вільям зустрічали президента Трампа / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Вільям, король Чарльз і принцеса Анна / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Вільям, король Чарльз і принцеса Анна / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Кейт на Вімблдоні / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Кейт на Вімблдоні / © Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що навколо Кейт та Вільяма Уельських спалахнув новий скандал.

Дата публікації
Кількість переглядів
128
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie