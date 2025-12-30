- Дата публікації
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
- 111
- 1 хв
У шубі та лосинах зі стразами: Мерая Кері потрапила під приціл папараці на шопінгу
Співачка Мерая Кері продовжує проводити свою відпустку в Аспені.
56-річну артистку зазнімкували на виході з магазину Gucci на курорті в штаті Колорадо, де Мерая здійснювала покупки. Одягнена знаменитість була в леопардову коротку шубу із золотим металевим ремінцем на талії, чорні обтислі лосини зі стразами і взута у високі шкіряні чоботи на підборах і була в рукавичках.
Попдіва розпустила своє кучеряве пишне волосся, а образ доповнила величезними чорними сонцезахисними окулярами, сережками-вісячками та кольє на шиї.
Раніше, нагадаємо, зірку вже фотографували в Аспені, коли вона вирушила на прогулянку. Тоді Мерая була одягнена в короткий червоний жакет і чорні шкіряні штани.