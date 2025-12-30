ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
1 хв

У шубі та лосинах зі стразами: Мерая Кері потрапила під приціл папараці на шопінгу

Співачка Мерая Кері продовжує проводити свою відпустку в Аспені.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Мерая Кері

Мерая Кері / © Getty Images

56-річну артистку зазнімкували на виході з магазину Gucci на курорті в штаті Колорадо, де Мерая здійснювала покупки. Одягнена знаменитість була в леопардову коротку шубу із золотим металевим ремінцем на талії, чорні обтислі лосини зі стразами і взута у високі шкіряні чоботи на підборах і була в рукавичках.

Попдіва розпустила своє кучеряве пишне волосся, а образ доповнила величезними чорними сонцезахисними окулярами, сережками-вісячками та кольє на шиї.

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, зірку вже фотографували в Аспені, коли вона вирушила на прогулянку. Тоді Мерая була одягнена в короткий червоний жакет і чорні шкіряні штани.

Дата публікації
Кількість переглядів
111
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie