У шубі та лосинах зі стразами: Мерая Кері потрапила під приціл папараці на шопінгу

Мерая Кері / © Getty Images

56-річну артистку зазнімкували на виході з магазину Gucci на курорті в штаті Колорадо, де Мерая здійснювала покупки. Одягнена знаменитість була в леопардову коротку шубу із золотим металевим ремінцем на талії, чорні обтислі лосини зі стразами і взута у високі шкіряні чоботи на підборах і була в рукавичках.

Попдіва розпустила своє кучеряве пишне волосся, а образ доповнила величезними чорними сонцезахисними окулярами, сережками-вісячками та кольє на шиї.

Мерая Кері / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, зірку вже фотографували в Аспені, коли вона вирушила на прогулянку. Тоді Мерая була одягнена в короткий червоний жакет і чорні шкіряні штани.