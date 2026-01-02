Трансгендерна модель Валентина Сампайо в бікіні блиснула стрункою фігурою

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

29-річна бразильська трансгендерна модель Валентина Сампайо полетіла на новорічні канікули до якогось екзотичного місця. Де саме перебуває, вона не розповіла, проте показала вже кілька знімків з відпочинку.

Модель позувала в чорному бікіні та замшевих сабо на високій платформі. Фото вона ніяк не підписала.

А також із чашкою кави і біля дошки для віндсерфінгу.

Цікаво, що компанію на відпочинку їй складає її собака породи пекінес на прізвисько Лео. Вона вже показувала в Instagram миле відео з нею.

Зазначимо, Валентина Сампайо стала першою відкритою трансгендерною моделлю, яка 2017 року з’явилася на обкладинці Vogue Paris і яку запросили долучитися до кампанії Victoria’s Secret (для лінії Pink) 2019 року. Валентина каже, що її досягнення не просто особисті — вони важливі для трансгендерної спільноти в Бразилії та в усьому світі. Вона підкреслює, що в її рідній країні існує величезна проблема насильства проти трансгендерів, а її публічність дає змогу привертати увагу до таких тем. Її історія надихає багатьох, хто відчуває, що «не вписується» в стандарти — вона показує, що можна досягти успіху, залишаючись собою.