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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Перша леді Нью-Йорка з’явилася на параді Knicks у дизайнерській сукні з футболок НБА

Дружина мера Нью-Йорка підтримала відому баскетбольну команду своїм образом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Рама Дуваджі і її чоловік Зоран Мамдані - мер Нью-Йорка

Рама Дуваджі і її чоловік Зоран Мамдані — мер Нью-Йорка / © Getty Images

Перша леді Нью-Йорка — 28-річна Рама Дуваджі — вийшла на сцену під час заходу на честь баскетбольної команди Knicks у сукні, створеній на замовлення із футболок з мерчем фіналу НБА. Авторкою вбрання стала дизайнерка Клер Салліван.

Сукня на одне плече була зшита з білих, помаранчевих і синіх футболок, які Салліван драпувала, зшивала та зав’язувала, створивши таким чином асиметричний силует.

Рама Дуваджі і її чоловік Зоран Мамдані — мер Нью-Йорка / © Getty Images

Рама Дуваджі і її чоловік Зоран Мамдані — мер Нью-Йорка / © Getty Images

Дуваджі поєднала цю незвичайну річ із чорною спідницею міді, а завершила образ багатошаровими золотими намистами, помаранчевими сережками-помпонами та чорними кросівками Nike Air Rift.

Дизайнерка також цього тижня поділилася в Instagram іншою версією такого вбрання — замість чорної спідниці вона стилізувала такий верх багатошаровою білою пачкою з тюлю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
116
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