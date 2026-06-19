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Перша леді Нью-Йорка з’явилася на параді Knicks у дизайнерській сукні з футболок НБА
Дружина мера Нью-Йорка підтримала відому баскетбольну команду своїм образом.
Перша леді Нью-Йорка — 28-річна Рама Дуваджі — вийшла на сцену під час заходу на честь баскетбольної команди Knicks у сукні, створеній на замовлення із футболок з мерчем фіналу НБА. Авторкою вбрання стала дизайнерка Клер Салліван.
Сукня на одне плече була зшита з білих, помаранчевих і синіх футболок, які Салліван драпувала, зшивала та зав’язувала, створивши таким чином асиметричний силует.
Дуваджі поєднала цю незвичайну річ із чорною спідницею міді, а завершила образ багатошаровими золотими намистами, помаранчевими сережками-помпонами та чорними кросівками Nike Air Rift.
Дизайнерка також цього тижня поділилася в Instagram іншою версією такого вбрання — замість чорної спідниці вона стилізувала такий верх багатошаровою білою пачкою з тюлю.