Лещенко поскаржився на зарплату в "Укрзалізниці": які "копійки" він отримує

Сергій Лещенко / © УНІАН

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Заробітна плата колишнього народного депутата Сергія Лещенка у наглядовій раді «Укрзалізниці», де він працює від 2019 року, наразі становить 186 тисяч гривень на місяць. Водночас посадовець висловив невдоволення тим, що через посилення податкового законодавства в Україні його реальні доходи впали.

Відповідні цифри Лещенко озвучив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розслідує можливі порушення у сфері оборони та антикорупційного законодавства під час дії воєнного стану.

Під час звітування перед народними депутатами член наглядової ради чітко окреслив суму свого щомісячного окладу, який він отримує після всіх відрахувань у державний бюджет.

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«186 тисяч гривень на руки», — зазначив Лещенко.

Він окремо уточнив, що йдеться про чистий прибуток, з якого вже повністю сплачено податки та збори. Водночас топменеджер звернув увагу на те, що порівняно з моментом його призначення 2019 року, фактичний обсяг виплат суттєво зменшився, хоча базова цифра у його трудовому договорі залишається незмінною.

Головною причиною скорочення своїх реальних доходів залізничний чиновник назвав масштабне підвищення податків у країні, зокрема зміни, які ухвалив парламент наприкінці 2024 року.

«Вона стала ще меншою. Сума, яка прописана в договорі не змінилася, змінилася сума податків, яка стягується з цих грошей», — заявив Лещенко.

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На уточнювальне запитання від членів ТСК, чи пов’язане таке падіння заробітку безпосередньо зі збільшенням відсоткової ставки військового збору в Україні, посадовець відповів ствердно.

До слова, в щорічній декларації за 2025 рік Лещенка вказано що він отримав від «Укрзалізниці» 2 616 587 грн гонорару, а також 149 620 гривень додаткових виплат (зокрема кешбеку, бонусів).

Декларація Лещенка / © Єдиний державний реєстр декларацій

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд між Дніпром і Харковом.

Також «Укрзалізниця» збільшує кількість рейсів на найпопулярніші туристичні напрямки заходу України.

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