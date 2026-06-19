Нова "тисяча" для українців: хто отримає та на що можна витратити гроші

Гроші

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Кабінет міністрів ухвалив рішення про суттєве розширення фінансової допомоги для вітчизняного агросектору. Нові ініціативи спрямовані як на зниження поточних витрат фермерів, так і на відновлення критичної інфраструктури зрошення, особливо у прифронтових регіонах.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Згідно з новою програмою, українські аграрії зможуть отримати до 1000 грн на один гектар безповоротної допомоги. Ці кошти виділяються виключно на закупівлю комплексних мінеральних добрив вітчизняного виробництва (із розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь).

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Подати заявку на отримання субсидії можна буде в електронному вигляді через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Паралельно уряд масштабує реформу меліорації.

Максимальний розмір компенсацій для фермерів та організацій водокористувачів на відновлення зрошувальних систем тепер становить:

понад 30 тис. грн на гектар — загалом по всій Україні;

понад 48 тис. грн на гектар — для господарств на прифронтових територіях (де держпідтримка розвитку меліорації збільшена до 80%).

Вже від 2027 року ці виплати підлягатимуть щорічній індексації. Наразі перші практичні кроки з модернізації систем зрошення уряд уже розпочав на Одещині.

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Окрім цього, в уряді звітують про перші результати інших профільних програм. Так, цього тижня перші п’ять агровиробників із прифронтових областей отримали підвищену компенсацію у розмірі 40% від вартості купленої української сільгосптехніки.

Також у найближчий місяць малі фермери отримають виплати на загальну суму 1,1 млрд грн за європейськими програмами підтримки, заявки на які збиралися з початку року. На додачу до фінансових інструментів, Кабмін розширив можливості для експорту вітчизняної агропродукції та продовжує фінансування програм гуманітарного розмінування полів і відбудови тваринницьких ферм.

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