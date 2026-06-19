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Нова "тисяча" для українців: хто отримає та на що можна витратити гроші
Кабмін запускає нову програму безповоротної допомоги до 1000 грн на гектар для закупівлі вітчизняних добрив та збільшує компенсації на модернізацію зрошувальних систем до понад 48 тис. грн на прифронтових територіях.
Кабінет міністрів ухвалив рішення про суттєве розширення фінансової допомоги для вітчизняного агросектору. Нові ініціативи спрямовані як на зниження поточних витрат фермерів, так і на відновлення критичної інфраструктури зрошення, особливо у прифронтових регіонах.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.
Згідно з новою програмою, українські аграрії зможуть отримати до 1000 грн на один гектар безповоротної допомоги. Ці кошти виділяються виключно на закупівлю комплексних мінеральних добрив вітчизняного виробництва (із розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь).
Подати заявку на отримання субсидії можна буде в електронному вигляді через Державний аграрний реєстр (ДАР).
Паралельно уряд масштабує реформу меліорації.
Максимальний розмір компенсацій для фермерів та організацій водокористувачів на відновлення зрошувальних систем тепер становить:
понад 30 тис. грн на гектар — загалом по всій Україні;
понад 48 тис. грн на гектар — для господарств на прифронтових територіях (де держпідтримка розвитку меліорації збільшена до 80%).
Вже від 2027 року ці виплати підлягатимуть щорічній індексації. Наразі перші практичні кроки з модернізації систем зрошення уряд уже розпочав на Одещині.
Окрім цього, в уряді звітують про перші результати інших профільних програм. Так, цього тижня перші п’ять агровиробників із прифронтових областей отримали підвищену компенсацію у розмірі 40% від вартості купленої української сільгосптехніки.
Також у найближчий місяць малі фермери отримають виплати на загальну суму 1,1 млрд грн за європейськими програмами підтримки, заявки на які збиралися з початку року. На додачу до фінансових інструментів, Кабмін розширив можливості для експорту вітчизняної агропродукції та продовжує фінансування програм гуманітарного розмінування полів і відбудови тваринницьких ферм.