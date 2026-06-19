Лещенко пожаловался на зарплату "Укрзалізниці": какие "копейки" он получает

Сергей Лещенко / © УНИАН

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Заработная плата бывшего народного депутата Сергея Лещенко в наблюдательном совете «Укразалізниці», где он работает с 2019 года, составляет 186 тысяч гривен в месяц. В то же время, чиновник выразил недовольство тем, что из-за усиления налогового законодательства в Украине его реальные доходы упали.

Соответствующие цифры Лещенко озвучил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады , которая расследует возможные нарушения в сфере обороны и антикоррупционного законодательства во время действия военного положения.

Во время отчетности перед народными депутатами член наблюдательного совета четко очертил сумму своего ежемесячного оклада, получаемого им после всех отчислений в государственный бюджет.

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"186 тысяч гривен на руки", - отметил Лещенко.

Он отдельно уточнил, что речь идет о чистой прибыли, с которой уже полностью уплачены налоги и сборы. В то же время, топменеджер обратил внимание на то, что по сравнению с моментом его назначения в 2019 году фактический объем выплат существенно уменьшился, хотя базовая цифра в его трудовом договоре остается неизменной.

Главной причиной сокращения своих реальных доходов железнодорожный чиновник назвал масштабное повышение налогов в стране, в том числе изменения, принятые парламентом в конце 2024 года.

«Она стала еще меньше. Прописанная в договоре сумма не изменилась, изменилась сумма налогов, которая взимается с этих денег», — заявил Лещенко.

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На прямой уточняющий вопрос от членов ВСК, связано ли такое падение заработка непосредственно с увеличением процентной ставки военного сбора в Украине, чиновник ответил утвердительно.

Напомним, "Укрзалізниця" запускает новый региональный поезд между Днепром и Харьковом.

Также “Укрзалізниця” увеличивает количество рейсов на самые популярные туристические направления мероприятия Украины.

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