Насувається катастрофічний крижаний шторм: 100 млн людей у зоні небезпеки

Снігопад у США / © Getty Images

США готуються до удару потужної «атмосферної ріки», яка принесе катастрофічну ожеледь та снігопади. Понад 100 млн людей отримали попередження про небезпеку, що загрожує повною зупинкою транспорту та блекаутами.

Про це пише Independent.

Мільйони американців перебувають у стані підготовки до можливого катастрофічного крижаного шторму, який, за прогнозами метеорологів, може спричинити масові відключення електроенергії та суттєві проблеми з пересуванням по всій території США.

Небезпечні погодні умови прогнозують від 23 січня й на вихідні: зона негоди простягнеться від Нью-Мексико до штатів Каролін, де очікується сильна ожеледь, тоді як північні регіони готуються до інтенсивних снігопадів.

За попередніми даними, під зимовими погодними попередженнями вже опинилися близько 100 млн людей. Синоптики попереджають, що в окремих районах Арканзасу, Луїзіани, Алабами та Теннессі товщина льоду може перевищити пів дюйма (1,27 см).

Шторм, як очікується, принесе сильний сніг, крижаний дощ і мокрий сніг через так звану «атмосферну ріку» вологи, яка охоплює південні та східні штати.

Місцева влада завчасно готується до стихії, мобілізуючи снігоприбиральну техніку, а також автопарки з сіллю та розсолом, аби зменшити наслідки морозів і опадів.

Нагадаємо, Європу охопила аномальна погода: поки Гамбург розчищає Ельбу від криги, а Швейцарія потерпає від рідкісних морозів через потужний північно-східний антициклон, Сицилію та південь Франції накривають шторми й зливи, підживлені теплим Середземним морем. Найважча ситуація в Україні, де арктичне повітря знизило температуру до -15 °C, що Росія використовує як привід для посилення атак на енергосистему. Водночас полярний вихор несе екстремальні холоди до США, де під загрозою -20 °C опинилися понад 150 млн людей.