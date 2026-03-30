Посадите у яблонь это растение — и насекомые-вредители будут обходить ваш сад десятой дорогой

Такие естественные методы защиты не вредят почве, полезным насекомым, здоровью человека. Однако они работают стабильно, создавая неблагоприятные условия для вредителей.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Как защитить сад от гусеницы

Как защитить сад от гусеницы / © www.freepik.com/free-photo

Каждый садовник мечтает о здоровых яблонях и обильном урожае без использования агрессивной химии. Однако насекомые-вредители ежегодно становятся серьезной проблемой: они повреждают листья, плоды и кору деревьев. К счастью, есть естественные методы защиты, проверенные годами. Один из самых простых и одновременно эффективных — правильно подобранные растения-соседи, способные отпугивать нежелательных гостей.

Какое растение посадить у яблонь, чтобы защитить их от вредителей

Календула. Именно этот неприхотливый цветок считается одним из лучших естественных защитников сада. Календула выделяет специфические вещества и аромат, который не переносят многие вредители. Она действует как естественный барьер и помогает снизить их количество.

Чаще всего она отпугивает:

  • тлю;

  • белокрылку;

  • мелких грунтовых вредителей;

  • некоторые виды гусениц.

Кроме того, ее корни положительно влияют на почву, уменьшая риск развития вредных микроорганизмов. К тому же, календула улучшает структуру почвы, привлекает полезных насекомых — пчел и божьих коровок, создает естественный баланс в саду, уменьшает потребность в обработке химическими средствами.

Как правильно использовать этот метод

Календулу высаживают вокруг ствола яблони или в зоне приствольного круга. Она быстро растет и не нуждается в сложном уходе.

Наилучший эффект достигается, если:

  • сажать несколько растений рядом;

  • регулярно обновлять посадки;

  • сочетать с другими естественными методами ухода.

Какие еще растения усиливают эффект

Для комплексной защиты можно дополнительно посадить:

  • чернобривцы — против почвенных вредителей;

  • мяту — отпугивает насекомых запахом;

  • чеснок — природный антисептик для почвы.

