Частная ПВО в Украине уже сбивает дроны: что известно о первых боевых результатах

Одна из компаний-участников проекта, запущенного правительством для привлечения частного сектора в систему противовоздушной обороны, уже подготовила собственную группу ПВО.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

По словам министра обороны, продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, получивших статус уполномоченного предприятия.

«В настоящее время группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задания, другие проходят обучение, остальные завершают подготовку и в ближайшее время присоединятся к противовоздушной обороне страны», — отметил Федоров.

Частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ. Она защищает объекты и участвует в перехвате беспилотников «Shahed».

По словам Федорова, такое решение позволяет масштабировать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения.

«Бизнес-группы ПВО получают вооружение, действуют под координацией Воздушных сил и становятся частью общей системы защиты воздушного пространства. За счет этого увеличивается количество защищенных объектов, растет эффективность перехвата воздушных целей и сокращается время реагирования на атаки, добавил министр обороны», — добавил министр.

Дата публикации 14:46, 30.03.26

Напомним, в Украине внесли изменения в экспериментальный проект по привлечению предприятий в систему противовоздушной обороны. Новое решение позволяет передавать стратегическим объектам дополнительное вооружение и боеприпасы для отражения воздушных атак под контролем военного командования.