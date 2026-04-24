У міні і каблучках від українського бренду за 200 тисяч гривень: Шарліз Терон сходила на шоу

50-річна акторка обрала для свого виходу чорне вбрання і діамантові прикраси.

Аліна Онопа
Шарліз Терон

Шарліз Терон / © Getty Images

Папараці заскочили Шарліз Терон у Нью-Йорку, коли вона йшла на шоу «Пізньої ночі з Сетом Маєрсом». В інтерв’ю ведучому акторка розповіла про свій новий проєкт — фільм «Вершина» (Apex), який сьогодні, 24 квітня, вийшов на Netflix.

Для своєї появи в ефірі зірка обрала чорний двобортний жакет з цікавими атласними деталями в районі лацканів. На Терон також було чорне міні з високою горловиною зі шнурівкою, яке чудово підкреслило її стрункі ноги. Його вона скомбінувала з чорними гостроносими туфлями на шпильках і з чорною сумкою Dior Cigale.

Свій аутфіт Шарліз доповнила діамантовими каблучками від українського бренду GUZEMA. Одна каблучка з трьома клюшками була на два пальці — її вартість на офіційному сайті 98 700 гривень. Інша каблучка з чотирма клюшками коштує 95 700 гривень.

В акторки було хвилясте укладання боб каре, ніжний макіяж і темний манікюр.

Нагадаємо, Шарліз Терон з’явилася на прем’єрі фільму у чорному жакеті Dior на голе тіло.

