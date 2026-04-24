У міні і каблучках від українського бренду за 200 тисяч гривень: Шарліз Терон сходила на шоу
50-річна акторка обрала для свого виходу чорне вбрання і діамантові прикраси.
Папараці заскочили Шарліз Терон у Нью-Йорку, коли вона йшла на шоу «Пізньої ночі з Сетом Маєрсом». В інтерв’ю ведучому акторка розповіла про свій новий проєкт — фільм «Вершина» (Apex), який сьогодні, 24 квітня, вийшов на Netflix.
Для своєї появи в ефірі зірка обрала чорний двобортний жакет з цікавими атласними деталями в районі лацканів. На Терон також було чорне міні з високою горловиною зі шнурівкою, яке чудово підкреслило її стрункі ноги. Його вона скомбінувала з чорними гостроносими туфлями на шпильках і з чорною сумкою Dior Cigale.
Свій аутфіт Шарліз доповнила діамантовими каблучками від українського бренду GUZEMA. Одна каблучка з трьома клюшками була на два пальці — її вартість на офіційному сайті 98 700 гривень. Інша каблучка з чотирма клюшками коштує 95 700 гривень.
В акторки було хвилясте укладання боб каре, ніжний макіяж і темний манікюр.
