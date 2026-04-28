Курс валют на 29 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар впав у ціні.

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 29 квітня. Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 44,07 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 27 копійок) та злотого (втратив 7 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,07 (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,49 (-27 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,12 (-7 коп.)

Нагадаємо, курс долара в Україні наблизився до рекордних значень — понад 44 грн. Однак українці почали частіше продавати валюту, ніж купувати. Це пояснюють потребою у гривні для поточних витрат. Крім того, частина людей фіксує вигідний курс і не очікує різкого подальшого зростання найближчим часом.

