- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 546
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 29 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар впав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 29 квітня. Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 44,07 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 27 копійок) та злотого (втратив 7 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,07 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,49 (-27 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,12 (-7 коп.)
Нагадаємо, курс долара в Україні наблизився до рекордних значень — понад 44 грн. Однак українці почали частіше продавати валюту, ніж купувати. Це пояснюють потребою у гривні для поточних витрат. Крім того, частина людей фіксує вигідний курс і не очікує різкого подальшого зростання найближчим часом.