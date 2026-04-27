Працівників СБУ викрили на хабарі в $110 тис.: за що вимагали гроші
На Полтавщині керівник слідчого відділу та його підлеглий намагалися «конвертувати» кримінальне переслідування бізнесу у 110 тисяч доларів США.
Детективи НАБУ та САП викрили начальника слідчого відділу СБУ в Полтавській області та його підлеглого на одержанні хабаря.
Про це передає пресслужба Національного антикорупційного бюро.
За даними слідства, працівники СБУ через посередника, адвоката, вимагали у підприємця $110 тис. Ці гроші вони хотіли отримати за укладення угоди про визнання винуватості та припинення кримінального переслідування його компанії.
Зловмисників затримано на гарячому під час одержання другого траншу у сумі $55 тис. Тривають слідчі дії.
Раніше президент Володимир Зеленський звільнив голову СБУ Житомирщини, якого викрили на хабарі.