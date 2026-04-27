Костюк вдруге поспіль вийшла до чвертьфіналу престижного турніру в Мадриді

Марта Костюк

Українська тенісистка Марта Костюк (№23 WTA) вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді.

В 1/8 фіналу 23-річна уродженка Києва обіграла американку Кеті Макнеллі (№76 WTA) з рахунком 6:2, 6:3.

Матч тривав 1 годину і 37 хвилин. Костюк двічі подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і використала 6 з 13 брейкпойнтів.

Зазначимо, що Костюк стартувала на турнірі в Мадриді перемогою над представницею Казахстану Юлією Путінцовою (6:1, 6:3), після чого здолала американку Джессіку Пегулу (6:1, 6:4).

У чвертьфіналі Марта зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою, яка в 1/8 фіналу вибила третю сіяну американку Корі Гауфф.

Костюк вдруге поспіль вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді. Минулого року українка вибула на цьому етапі від першої ракетки світу Аріни Соболенко.

