Нічний жах окупантів: воїни ЗСУ розповіли про унікальну зброю, яка воює на фронті

Дрон / © ТСН

Потопили на Дніпрі вісім ворожих човнів, ліквідували пів сотні окупантів та збили майже 200 безпілотників, які летіли вбивати українців. Це статистика батальйону безпілотних систем 34-ї бригади морської піхоти лише за березень. Підрозділ розширює південну зону ураження ворога на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини.

Як працюють пілоти та технарі — бачив кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Ювелірна робота: дрони на оптоволокні проти бліндажів

Дрон-камікадзе обережно проходить лісовий масив, де нещодавно аеророзвідка виявила бліндажі ворога. Пілоти вправно заводять FPV всередину і дистанційно підривають окупанта, який ховався у підземеллі.

«Ворог окопується, вони є, можна сказати, під землею. І, наприклад, цей самий дрон на оптоволокні — він реально туди може дістати і він вибиває противника. Замість одного піхотинця ми випускаємо один дрон, можна два-три випустити — воно буде й рентабельніше, але передусім ми рятуємо життя людей», — каже «Гартман», боєць 34-ї ОБрМП ВМС ЗСУ.

А це вже ювелірна робота зі знищення військової бронетехніки. Оператор проходить між шпаринами захисної сітки танка та бʼє його в паливний бак. Так безпілотник за тисячу доларів знищує броню за мільйон.

Рухома майстерня та 3D-друк на передовій

Підготувати дрон до тієї чи іншої операції — завдання технарів. У рухомій майстерні авіакомплексів безпілотники споряджають до бою. Якщо потрібно оснастити пристрій спеціальною конструкцією — деталі друкують просто на місці на 3D-принтерах.

«На борту, припустімо, FPV, він несе з собою плату ініціації, які виконують бойову роботу в плані підриву бойової частини. І якщо все правильно налаштовано, то пілот впевнений в своїх діях. Він знає, що дрон спрацює тоді, коли йому потрібно, від його команди, а не від самовільного спрацювання», — каже «Войс», начальник 2-ї рухомої майстерні авіакомплексів.

«Плюс допрацювання або переобладнання — те ж завдяки друку ми на місці моделюємо, а потім передаємо хлопцям у бойову роботу», — додає «Войс».

«Баба-яга» та перехоплювачі «Шахедів»

Робота не припиняється навіть вночі. До полювання готують нічного бомбера-велетня. Це «Баба-яга», і її звук наводить жах на окупантів. До ворога вона вирушає зі спеціальними снарядами з вибухівкою.

Окрім наступальних дій, підрозділ стоїть на першій лінії та зустрічає російські «Шахеди», які через море летять атакувати Херсон, Миколаїв та Одесу.

«Кількість збитих ворожих бортів виростає за рахунок розвиваючої техніки зараз, тобто це дрони-перехоплювачі плюс РЕБи, які також взаємодіють для збиття і подавлення „Шахедів“ та різного виду БпЛА. Треба людей на ці самі позиції для керування дронами-перехоплювачами», — каже «Гартман».

Підрозділ запрошує вмотивованих бійців, щоб разом примножувати втрати ворога. Тільки за березень ці хлопці приземлили майже дві сотні російських дронів.

