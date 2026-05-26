РФ вдарила бойовим дроном по могилах військових — що відомо про наслідки (фото)

Російські війська атакували Сновськ на Чернігівщині дроном “Гербера”. Пошкоджено могили українських військових, є поранена жінка.

Російська Гербера влучила у сектор поховань військових на Чернігівщині / © Суспільне

Російський дрон вдарив по кладовищу на Чернігівщині, а саме, атаковано місто Сновськ. Один із ударів БпЛА припав по міському кладовищу, де розташований сектор поховань українських військових.

Про це повідомив начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко.

За його словами, росіяни використали дрон типу «Гербера». Внаслідок атаки були пошкоджені могили загиблих захисників України.

Один із ударів БпЛА припав по міському кладовищу, де розташований сектор поховань українських військових. Фото Павло Мірошниченко

«Пошкодження сталися на секторі кладовища, де відбувалися поховання військових», — зазначив Мірошниченко.

Під час удару на території кладовища перебувала 40-річна жінка Вона постраждала Фото Павло Мірошниченко

Під час удару на території кладовища перебувала 40-річна жінка. Вона дістала осколкові поранення. Постраждалу госпіталізували, згодом її планують перевести до медзакладу в Чернігові.

За даними районної військової адміністрації, атака тривала приблизно годину — з 12:40 до 13:40. У місті зафіксували щонайменше три влучання.

Окрім кладовища, під удар потрапила і транспортна інфраструктура. На одному з підприємств після атаки виникло задимлення, масштаби пошкоджень ще уточнюються.

Місцева влада закликає жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги через загрозу повторних атак російських безпілотників.

Нагадаємо, раніше йшлося про правила порятунку від російської балістики. Експерт назвав місця і пояснив, чи доцільно виїжджати з Києва.

Додамо, що Київ пережив один із найпотужніших ракетних ударів РФ у ніч на 24 травня. Вибухи лунали в усіх районах міста. Тоді росіяни увосьме атакували станцію метро «Лук’янівська» в столиці.

