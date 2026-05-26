НБУ выпустил новые монеты, посвященные двум областям Украины: как выглядят (фото)

Монеты (иллюстративный фото) / © Национальный банк Украины

Национальный банк Украины 26 мая ввел в обращение две новые памятные монеты из серии «Мы сильны. Мы вместе». Они посвящены единству страны и ее приграничным регионам.

Руководитель НБУ Андрей Пышный подчеркнул, эти монеты посвящены Сумской и Черниговской областям, потому что именно они одними из первых столкнулись с полномасштабным наступлением россиян, продемонстрировав миру устойчивость украинского народа.

«Эти оборотные памятные монеты олицетворяют нашу благодарность выстоявшим жителям приграничных регионов, защитили свои общины, сохранили веру в Украину и доказали: настоящая мощь государства — в единстве ее людей. Сегодня мы запечатлеваем память об устойчивости, взаимной поддержке и несокрушимом духе Сумщины и Черниговщины. Потому что наше единство в общей борьбе, памяти и уверенности: мы сильны, когда мы вместе», — подчеркнул руководитель НБУ.

Сообщается, что обе монеты имеют номинал 10 гривен и изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покровом. Их аверс полностью повторяет дизайн обычной 10-гривневой монеты образца 2018 года, где изображен номинал, год чеканки и Государственный Герб в окружении древнерусского орнамента.

Серия «Мы сильны. Мы вместе» монет, посвященная Сумской и Черниговской областям. / © НБУ

На реверсе монет художница Александра Кучинская и скульптор Владимир Демьяненко изобразили стилизованную карту Украины с административными границами, где на каждой монете разделена соответствующая область — Сумская или Черниговская.

В НБУ подчеркнули, что новые монеты являются законным платежным средством и будут приниматься без ограничений на всей территории Украины для всех видов расчетов и платежных операций.

НБУ будет выпускать новые монеты в обращение постепенно через банки. Каждую из них изготовят тиражом в два миллиона штук. Также часть монет упаковают в сувенирные ролики по 25 штук в каждом (в общей сложности выпустят по 15 тысяч таких роликов). Их можно будет купить в интернет-магазине Нацбанка и банках-партнерах, о чем сообщат позже.

