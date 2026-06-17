До України йде різка зміна погоди: синоптики розповіли, коли потеплішає

Погода / © ТСН

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Ближче до вихідних погода в Україні потеплішає і стане сухіше — на це впливатиме антициклон.

Про це для «24 Каналу» повідомив заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Прогноз погоди в Україні — коли потеплішає

За прогнозами, вже наприкінці цього тижня погода покращиться.

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«Синоптична ситуація в Україні в період від 19 до 21 червня почне поступово змінюватися у бік спокійнішої та теплішої погоди», — зазначив Іван Семиліт.

Збільшення кількості сонячних прояснень сприятиме підвищенню температури повітря. У більшості областей денні показники коливатимуться від 23 до 28 градусів тепла. За прогнозами Укргідрометцентру, місцями стовпчики термометрів сягатимуть 30 градусів тепла.

«Уже впродовж 19–21 червня у більшості областей денні максимуми коливатимуться від 23 до 28 градусів тепла», — зазначив Семиліт.

У нічний час 19 червня очікується від 12 до 17 градусів тепла. У вихідні потепління зберігатиметься, а нічна температура коливатиметься в межах від 13 до 19 градусів тепла.

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Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, антициклон і грозові фронти «розділять» Україну 18 червня. Поки на заході та в столиці утримається хмарна погода без істотних опадів, південні та східні регіони накриють помірні дощі.

Раніше синоптик попередив про різку зміну погоди в Україні найближчими днями.

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