Маттео Сальвини

Пророссийский вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини вызывающе призвал украинского президента Владимира Зеленского не медлить с подписанием мирного соглашения, потому что, мол, Украина проигрывает войну.

Об этом итальянский политик заявил во время одного из выступлений в итальянском регионе Абруццо на мероприятии «Идеи в движении».

«Мы слышали Зеленского, который, после всех полученных денег, усилий и помощи, все еще имеет наглость жаловаться. Друг мой, ты проигрываешь войну, ты теряешь людей, авторитет и достоинство: подпиши мирное соглашение как можно скорее. Тебе придется выбирать между поражением и разгромом», — дерзко заявил.

Заявление Украины

Спикер украинского МИД Георгий Тихий посоветовал Сальвини обращаться с такими призывами к «фюреру» РФ Владимиру Путину. Кроме того, дипломат напомнил, что от трех до пяти тысяч украинцев приняли участие в битве под Монте-Кассини, ставшей одной из самых кровавых во Второй мировой войне.

«Они не выбирали „между поражением и разгромом“, хотя победа порой казалась далекой. Они боролись бок о бок с другими союзниками, потому что на кону была свобода Италии и всей Европы», — высказался спикер МИД.

По его словам, какой бы тяжелой ни была борьба Украины сегодня, она «така же фундаментальная, как и та, которая была 80 лет назад».

«Мы всегда будем благодарны за поддержку Италии и всех итальянцев, которые, в отличие от Маттео Сальвини, понимают, что судьба мира в Европе решится на поле боя в Украине. Если вице-премьер-министр обеспокоен мирным соглашением, советуем ему обращаться не к президенту Украины — защищающейся от агрессии страны — а к Путину» Тихий.