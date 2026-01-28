Аномальные морозы возвращаются: синоптик сообщил, когда накроет новая волна холода

Белка. / © Associated Press

Украину ждет новая волна похолодания уже в феврале. Морозы покроют запад и север страны, а затем распространятся на другие регионы. Причиной низкой температуры станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич в комментарии «Телеграф» .

По словам синоптика, в первой декаде февраля в большей части областей Украины кроме юга снова ожидаются морозы до -20°. Впрочем, с 8-10 февраля они начнут постепенно ослабевать. Впрочем, на северо-западе холодная погода может держаться почти до конца месяца.

Уровень осадков местами будет выше нормы на 10–40%. В регионах будет снижать при температуре ниже 0°. Это связано с активизацией южных циклонов в Средиземном море и Балкан, которые могут проходить через Украину.

В третьей декаде февраля увеличится вероятность дождей. Снег будет держаться почти по всей стране. Местах его толщина снежного покрова достигнет 35–45 см.

По словам Кибальчича, на крайнем юге в Крыму, Приазовье и Закарпатье уже до второй половины февраля ожидаются плюсовые температуры. Более того, среднемесячная температура будет на 1–2° выше нормы. В остальных областях температура будет близка к норме, а в северных и западных регионах — на 2–5 °C ниже нормы.

Напомним, метеорологиня Наталья Голеня сообщила, что потепление, которое есть сейчас, будет не продолжительным. Украину покроет новая волна холода. В некоторых регионах ожидается более 20 градусов мороза.

