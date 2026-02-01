- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
Салатова сукня і кремове вбрання з перлами: вишукані образи Олени Лавренюк із фільму "Всі відтінки спокуси"
В еротично-історичній стрічці Олена Лавренюк зіграла доньку винахідника гасової лампи Йогана Зега.
Напередодні Дня святого Валентина, 12 лютого, на великі екрани вийде перший еротично-історичний трилер «Всі відтінки спокуси». Головну роль у фільмі зіграла тендітна Олена Лавренюк.
У стрічці особливу увагу приділено вбранням акторів. Тож пропонуємо розглянути два вишуканих образи Олени, в яких вона з’явилася в офіційному трейлері фільму.
Костюми для стрічки розробила дизайнерка Оксана Берг. За її словами, це образи, які спираються на історичну достовірність і водночас органічно поєднують її з сучасною візуальною мовою.
Лавренюк постала у трейлері у розкішній салатовій сукні з квітковим принтом в тон, салатовим і білим мереживом та шлейфом. На талії у неї був рожевий пояс, а на руках — червоні сітчасті рукавички.
Інший лук — це кремове корсетне вбрання із зображеннями білих квітів, прикрашене нитками з перлів та оксамитовими бордовими бантами — маленьким спереду та великим ззаду.
Образи акторки доповнили елегантні об’ємні зачіски, гарні макіяжі і розкішні прикраси.
Це реальна історія про доньку винахідника гасової лампи Йогана Зега — у сміливому, провокаційному та досі небаченому для України форматі історичного трилера з елементами еротики.
Це сюжет про нерозкриту сторінку минулого — про час, коли Україна дала світові світло, а разом з ним оголила темні сторони людських бажань. Інтриги, особисті мотиви й любовні трикутники, що тісно переплітаються з боротьбою за владу та вплив, створюючи напружену, спокусливу атмосферу, яка чіпляє з перших кадрів.
Події стрічки розгортаються у Лемберзі наприкінці ХІХ століття. Після весільної подорожі Амелія Крижевська-Зег повертається до родинного маєтку разом із чоловіком та слугами. Та за зачиненими дверима будинку кожен має власний намір: хтось прагне її статків, хтось — її ролі, а хтось бачить єдиний вихід у її зникненні. Оселя, де колись народилося світло завдяки винаходу її батька, тепер огорнута тінями інтриг і прихованих загроз. Коли почуття перетворюються на інструмент маніпуляції, постає запитання — хто зуміє витримати цю небезпечну гру до кінця? Всі хочуть відчути її, спокусити її, володіти нею, але хто хоче її насправді?
Режисеркою стрічки виступила Ірина Громозда, авторка відомих серіалів «Схованки» та «Кава з кардамоном».
У фільмі також зіграли Володимир Дантес, Даніель Салем, Оксана Черкашина, Олена Хохлаткіна та інші.
Допремʼєрні покази стрічки «Всі відтінки спокуси» стартують 5 лютого.