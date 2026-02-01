Салатова сукня і кремове вбрання з перлами: вишукані образи Олени Лавренюк із фільму "Всі відтінки спокуси"

Олена Лавренюк

Напередодні Дня святого Валентина, 12 лютого, на великі екрани вийде перший еротично-історичний трилер «Всі відтінки спокуси». Головну роль у фільмі зіграла тендітна Олена Лавренюк.

У стрічці особливу увагу приділено вбранням акторів. Тож пропонуємо розглянути два вишуканих образи Олени, в яких вона з’явилася в офіційному трейлері фільму.

Костюми для стрічки розробила дизайнерка Оксана Берг. За її словами, це образи, які спираються на історичну достовірність і водночас органічно поєднують її з сучасною візуальною мовою.

Олена Лавренюк/Кадр із фільму

Лавренюк постала у трейлері у розкішній салатовій сукні з квітковим принтом в тон, салатовим і білим мереживом та шлейфом. На талії у неї був рожевий пояс, а на руках — червоні сітчасті рукавички.

Даніель Салем і Олена Лавренюк/Кадр із фільму

Інший лук — це кремове корсетне вбрання із зображеннями білих квітів, прикрашене нитками з перлів та оксамитовими бордовими бантами — маленьким спереду та великим ззаду.

Олена Лавренюк/Кадр із фільму

Образи акторки доповнили елегантні об’ємні зачіски, гарні макіяжі і розкішні прикраси.

Володимир Дантес і Олена Лавренюк/Кадр із фільму

Це реальна історія про доньку винахідника гасової лампи Йогана Зега — у сміливому, провокаційному та досі небаченому для України форматі історичного трилера з елементами еротики.

Це сюжет про нерозкриту сторінку минулого — про час, коли Україна дала світові світло, а разом з ним оголила темні сторони людських бажань. Інтриги, особисті мотиви й любовні трикутники, що тісно переплітаються з боротьбою за владу та вплив, створюючи напружену, спокусливу атмосферу, яка чіпляє з перших кадрів.

Олена Лавренюк і Володимир Дантес/Кадр із фільму

Події стрічки розгортаються у Лемберзі наприкінці ХІХ століття. Після весільної подорожі Амелія Крижевська-Зег повертається до родинного маєтку разом із чоловіком та слугами. Та за зачиненими дверима будинку кожен має власний намір: хтось прагне її статків, хтось — її ролі, а хтось бачить єдиний вихід у її зникненні. Оселя, де колись народилося світло завдяки винаходу її батька, тепер огорнута тінями інтриг і прихованих загроз. Коли почуття перетворюються на інструмент маніпуляції, постає запитання — хто зуміє витримати цю небезпечну гру до кінця? Всі хочуть відчути її, спокусити її, володіти нею, але хто хоче її насправді?

Володимир Дантес і Олена Лавренюк/Кадр із фільму

Режисеркою стрічки виступила Ірина Громозда, авторка відомих серіалів «Схованки» та «Кава з кардамоном».

У фільмі також зіграли Володимир Дантес, Даніель Салем, Оксана Черкашина, Олена Хохлаткіна та інші.

Володимир Дантес/Кадр із фільму

Допремʼєрні покази стрічки «Всі відтінки спокуси» стартують 5 лютого.