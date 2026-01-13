Зеленский раскрыл, сколько миллиардов и танкеров Россия уже потеряла из-за санкций

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Россия потеряет минимум 30 миллиардов долларов годового дохода благодаря ограничениям на морской экспорт нефти, а дальнейшее давление на «теневой флот» должно еще больше сократить финансирование войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада первого замруководителя Службы внешней разведки Олега Луговского.

Зеленский поручил СВР безотлагательно передать партнерам новую информацию о попытках РФ расширить танкерный флот для обхода санкций. По данным президента, благодаря координации с международными партнерами уже удалось остановить работу около 20% судов российского «теневого флота». Однако агрессор пытается компенсировать эти потери, привлекая новые суда, также должны быть добавлены в санкционные списки.

«Задача всех в мире, кто хочет окончания этой войны, должна быть в том, чтобы сокращать российскую способность адаптироваться к давлению в ответ на эту войну. Результативное давление на агрессора — это главное удобрение для дипломатического процесса», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, кроме морского экспорта, санкционное давление распространится на капитанов судов, страховщиков и всю инфраструктуру, обслуживающую теневые схемы. Также Украина готовится проинформировать союзников о новых схемах китайских компаний, которые помогают российскому финансовому сектору избегать ограничений.

Владимир Зеленский отметил, что во время встречи с руководством разведки также обсуждались непубличные подходы партнеров к коммуникации с РФ и реальное отношение к переговорному процессу на нынешнем этапе. Зеленский подчеркнул, что все государственные позиции должны базироваться на подлинных перспективах и реальных данных разведки.

Что известно о захвате танкера под флагом РФ

Напомним, 7 января США захватили нефтяной танкер Marinera (бывший Bella-1) под российским флагом после двухнедельного преследования в Атлантике.

Глава МИД РФ Сергей Лавров потребовал от США немедленно вернуть российских граждан из захваченного танкера на родину.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что администрация Трампа не будет терпеть игнорирование санкционной политики, а экипажу захваченного танкера уже выдан судебный ордер на арест для последующего суда в США.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал захват нефтяного танкера под российским флагом и ответил, звонил ли ему после этого президент РФ Владимир Путин.

Среди экипажа нефтяного танкера Bella-1, Береговая охрана США задержала за нарушение санкционного режима против РФ, находятся граждане Украины.