Присвоил 2,5 млн грн вещественных доказательств и купил авто: в Хмельницком будут судить экс-следователя

Присвоил средства

Сотрудники ГБР разоблачили бывшего правоохранителя из Хмельницкого, который во время расследования уголовного дела незаконно завладел деньгами, изъятыми как вещественные доказательства. Сумма присвоенных средств составляет почти 2,5 миллиона гривен.

Об этом информирует ДБР.

Детали дела

Сотрудники ДБР установили, что бывший следователь, при расследовании уголовного производства по хищению имущества, незаконно оставил себе значительную сумму средств. Они должны быть переданы на ответственное хранение.

В 2024 году во время санкционированных обысков в Каменце-Подольском правоохранители обнаружили и арестовали около 2,5 млн грн в разной валюте, изъятых как вещественные доказательства. Вместо того чтобы сдать их в банк, подозреваемый оставил деньги себе и часть потратил на покупку автомобиля, а остальные — на личные нужды.

Отсутствие средств было обнаружено после увольнения эксработника полиции; во время проверки уголовных производств выявили нехватку арестованных денег. Чтобы скрыть преступление, мужчина пытался возвращать часть суммы через знакомых.

За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Ранее в Ивано-Франковской области разоблачили депутата Загвоздянского сельского совета, который работал бухгалтером в трех школах и систематически присвоил более 2,5 млн грн из зарплат учителей. Он подделывал платежные сведения, оформлял фиктивных работников и забирал их зарплаты себе, после чего скрылся за границу. Депутата больше года разыскивали, задержали в Чехии и теперь его вернули в Украину для судебного разбирательства