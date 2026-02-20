Ученые обнаружили новую угрозу для астронавтов на Луне

Месяц / © Associated Press

Ученые из Центра исследований Земли и планет Национального музея авиации и космоса обнаружили более 1000 ранее неизвестных трещин на поверхности Луны. Это указывает на то, что спутник Земли сжимается и меняет свою форму. Такая тектоническая активность может угрожать астронавтам во время пребывания на Луне.

Об этом пишет Daily Mail.

Еще с 2010 года ученые знают, что Луна постепенно сжимается, поскольку ее внутренняя часть охлаждается, а поверхность сжимается.

Это явление создало характерные формы рельефа, известные как «лопастные уступы», которые были обнаружены в лунных высокогорьях. Эти структуры образуются, когда кора Луны сжимается и вдоль разлома образуется своеобразный хребет.

Однако в своем новом исследовании ученые обнаружили странные трещины в другой области, называемой лунными морями, которые с Земли кажутся огромными темными равнинами на поверхности Луны.

«Мы знали о распространенности лопатевидных уступов по всему лунному нагорью, но это впервые, когда ученые задокументировали широкое распространение подобных черт на всей лунной поверхности», — сказал Коул Найпавер, ведущий автор исследования.

Дальнейшее изучение тектонизма на Луне приведет к более глубокому пониманию ее внутренней структуры, тепловой и сейсмической истории, а также потенциала будущих «лунотрясений». Это важно в контексте американской программы исследования Луны Artemis.

«Лучшее понимание лунной тектоники и сейсмической активности непосредственно повлияет на безопасность и научный успех этих и будущих миссий», — отметил Коул Найпавер.

Хотя открытие трещин помогает нам понять геологические особенности Луны, оно может иметь катастрофические последствия для космических агентств, которые имеют зонды на Луне, а также для тех, кто планирует отправить туда людей.

Учитывая то, что NASA планирует высадить людей на поверхность Луны до 2028 года в рамках своей миссии Artemis III, астронавты рискуют оказаться под угрозой разрушительных «лунотрясений».

Исследователи предостерегают, что неглубокие лунные землетрясения представляют угрозу для созданной человеком лунной инфраструктуры.

Напомним, ранее ученые предположили, что удар огромного астероида в далеком прошлом мог буквально переформатировать внутреннее строение Луны.