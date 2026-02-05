Полет NASA к Луне перенесли: какая причина и новые сроки запуска

Запуск миссии Artemis II перенесен на март 2026 года / © Associated Press

Реклама

NASA объявило о переносе миссии Artemis II с февраля на март после завершения генеральной репетиции запуска во Флориде. В ходе проверки выявлены проблемы в процессе заправки ракеты Space Launch System жидким топливом.

Об этом сообщает Reuters.

Генеральная репетиция представляет собой финальную симуляцию перед стартом, во время которой ракета полностью заправляется и проходит весь обратный отсчет без фактического запуска. Во время этой процедуры NASA зафиксировало утечку жидкого водорода из-за мелких фитингов системы подачи топлива. Окончательное решение о переносе запуска было принято после 49-часовой репетиции в Космическом центре Кеннеди.

Реклама

Экипаж Artemis II будет состоять из трех американских астронавтов — Рида Вайзмана, Виктора Гловера и Кристины Кох — а также канадца Джереми Хансена. Полет должен стать самым дальним пилотируемым в истории человечества и первым вокруг Луны со времен программы «Аполлон» 1960-1970 годов.

Миссия Artemis II является предварительным этапом перед высадкой астронавтов в рамках Artemis III, запланированной на 2028 год. В нем также используют ракету SLS и капсулу Orion, а лунным посадочным модулем впервые станет Starship компании SpaceX. Запуск Artemis II станет следующим шагом в программе NASA по возвращению людей на Луну и испытанию новых технологий для будущих межпланетных миссий.

Ранее сообщалось, что к 2032 году на поверхности Луны появится первая гостиница. Стать частью истории можно уже сейчас, подав заявку на бронирование номера, но цена космического отдыха впечатляет.