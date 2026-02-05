Преподавательница университета наводила удары по Харькову: детали и фото

Задержанная СБУ преподавательница, которая наводила российские удары на Харьков / © СБУ

Контрразведка СБУ задержала в Харькове 61-летнюю преподавательницу университета, которая помогала врагу готовить новую серию ракетно-бомбовых атак по городу. Женщина передавала кураторам из ГРУ России координаты, маскируя отчеты на английском языке.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что к подготовке обстрела Харькова была причастна 61-летняя преподавательница иностранного языка одного из местных университетов, которую завербовали российские спецслужбы. В поле зрения врага она попала через родственника, проживающего в РФ и сотрудничающего с вражеской разведкой.

После вербовки женщина пешком передвигалась по областному центру, фиксируя места дислокации личного состава и военной техники Сил обороны Украины. Она фотографировала объекты и наносила на электронные карты локации зданий, которые, по ее убеждению, могли использовать украинские военные.

Кроме того, агент пыталась незаметно получать информацию о защитниках Харькова во время якобы бытовых разговоров со знакомыми.

Собранные данные она систематизировала в разведывательные отчеты, часть из которых, по соображениям конспирации, составляла на английском языке и передавала куратору из ГРУ РФ через мессенджеры.

Переписка преподавательницы с врагом / © СБУ

Для маскировки сотрудничества с врагом фигурантка регулярно меняла мобильные телефоны, общалась с куратором в анонимных чатах и каждый раз удаляла переписку после сеансов связи.

Впрочем, эти меры не помогли. Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила агента, задокументировала ее противоправную деятельность и задержала по месту жительства. Параллельно были приняты меры для защиты локаций Сил обороны в районе активности вражеской разведки.

Во время обысков у задержанной изъяли смартфоны. Следователи сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Преподавательница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

К слову, СБУ задержала в Ивано-Франковске 17-летнюю агентку РФ, которая готовила новые удары по Бурштынской ТЭС. Девушку завербовали через объявление о работе, пообещав легкий заработок. Она пешком добиралась до стратегического объекта, фотографировала его и подстанции, передавая координаты кураторам. Фигурантку схватили на месте преступления с доказательствами в телефоне.