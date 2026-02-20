МВФ в ближайшие дни рассмотрит новое кредитное соглашение для Украины на $8,1 млрд

МВФ / © Associated Press

Реклама

Международный валютный фонд объявил, что его Совет директоров в ближайшие дни рассмотрит согласованную на уровне персонала кредитную программу для Украины в размере 8,1 миллиарда долларов США.

Как пишет Reuters, как отметили в фонде, это решение должно способствовать утверждению пакета поддержки, который поможет Киеву сохранить экономическую стабильность и финансировать государственные расходы на фоне продолжительного военного конфликта с Россией. Если такая программа будет поддержана, она заменит действующий кредитный механизм МВФ в размере 15,5 миллиарда долларов.

Представитель МВФ Джули Козак сообщила, что украинские власти выполнили требования, необходимые для продвижения этого запроса, в частности подал проект закона о трудовом кодексе и приняла бюджет.

Реклама

Ожидается, что решение совета МВФ станет важным сигналом для международных партнеров для продолжения экономической поддержки Украины. Экономика страны до сих пор испытывает значительное давление из-за войны, и прогноз роста на 2025 год, вероятно, составит менее 2%.

Ранее сообщалось, что украинцев ожидает повышение тарифов на газ и свет, потому что этого требует МВФ. Больше об этом читайте в новости.