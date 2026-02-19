"Пташка" з "Азовсталі" після втрати 33 кг розкрила свої правила схуднення: "Ні дієтам і зривам"

Катерина Поліщук "Пташка" / © instagram.com/ptashka_from_azovstal

Реклама

Українська парамедикиня Катерина Поліщук, відома як «Пташка» з «Азовсталі», поділилася секретом свого блискучого схуднення.

Як відомо, захисниця позбулася 33 кіло й вже показала себе до та після на фото. А цього разу Катерина розсекретила 10 правил, які допомогли їй домогтися такого результату. За її словами, такого успіху їй вдалося досягти завдяки самодисципліні.

У коментарі «Люкс ФМ» «Пташка» наголосила, що важливо спершу налагодити режим сну та достатньо відпочивати, адже організм не готовий віддавати зайвий жир, якщо постійно перебуває у стані стресу. Регулярність харчування теж грає ключову роль: приймання їжі у зірки щодня в один і той самий час.

Реклама

Перекуси Катерина називає одним із головних ворогів схуднення. Натомість вона радить застосовувати помірний дефіцит калорій, розраховуючи їх індивідуально, з урахуванням способу життя.

Катерина Поліщук «Пташка» / © instagram.com/ptashka_from_azovstal

«Індивідуально підібраний дефіцит калорій, який потрібно розрахувати, враховуючи спосіб життя. Він (дефіцит — прим. ред.) не повинен бути великий. Це приблизно 200-300 калорій в день. І цього вам вистачить. Ви маєте витрачати більше, ніж їсте», — ділиться знаменитість.

«Принцип здорової тарілки» Катерина пояснює як поєднання великої кількості овочів та зелені з корисними вуглеводами. Вона підкреслила, що важливо харчуватися смачно та збалансовано, не відчуваючи обмежень. Так само для неї була важлива фізична активність, але лише в тому вигляді, який приносить задоволення. Також «Пташка» підкреслила, що замість спортзалу можна просто проходити 10 тисяч кроків на день.

Катерина Поліщук «Пташка» / © instagram.com/ptashka_from_azovstal

Ще один секрет захисниці — повільне харчування. Вона радить виділяти мінімум 15 хв на приймання їжі, не відволікаючись на серіали чи ґаджети, щоб навчитися відчувати справжнє насичення. Водночас радить фіксувати все, що на тарілці, на фото — це дозволяє краще контролювати свій режим харчування. Катерина підкреслює, що важливо вміти зупинятися, коли відчуваєш ситість, та залишати частину їжі на тарілці.

Реклама

Головне, за її словами — забути про дієти та зриви. Замість того щоб постійно обмежувати себе, потрібно змінити спосіб життя та ставлення до їжі. Саме так вона змогла досягти неймовірного результату, який надихає усіх, хто мріє змінити своє тіло.

«Ні дієтам і зривам. Адже це завжди про обмеження — а потрібно просто змінити спосіб життя і ставлення до їжі», — підсумувала Катерина.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Юля Верба схудла на 26 кіло й показала результат на фото у спідній білизні.