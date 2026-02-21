Ретроградний Меркурій навесні 2026: що варто обов’язково зробити, щоб уникнути помилок

Ретроградний Меркурій / © ТСН

Знайоме відчуття, коли лист «зникає», домовленість раптом змінюється, а люди з минулого несподівано нагадують про себе? Навесні 2026 року такі сценарії можуть траплятися частіше. Ретроградний рух Меркурія — це не про фатальність, а про паузу, яка змушує зупинитися, переглянути рішення та навести лад у власних планах.

У лютому–квітні 2026 року активується період ретроградного руху Меркурій — часу, який традиційно пов’язують із затримками, непорозуміннями та поверненням старих ситуацій.

Втім астрологи наголошують: цей період не про хаос, а про перегляд.

Що варто зробити

1. Перевірити документи та домовленості

Перед підписанням угод перечитайте все двічі. Саме в цей період дрібні деталі можуть відіграти ключову роль.

2. Завершити незакриті справи

Ретроград — ідеальний час для фіналізації: закрити борги, доробити проєкти, завершити старі конфлікти.

3. Зробити резервні копії

Технічні збої частіше трапляються через неуважність. Рекомендується оновити паролі, перевірити збереження важливої інформації.

4. Переосмислити рішення

Це не найкращий момент для імпульсивних кроків, але хороший — для аналізу стратегії на весну та літо 2026 року.

5. Налагодити комунікацію

Будь-яке повідомлення може бути неправильно зрозумілим. Варто чітко формулювати думки та уникати різких слів.

Чого краще уникати

спонтанних фінансових рішень

різких звільнень або розривів

великих покупок без додаткової перевірки

Чому цей період не варто боятися

Ретроградний Меркурій — це не «чорна смуга», а пауза перед рухом уперед. Ті, хто використає її для аналізу та завершення, отримають більш стабільний старт наприкінці весни.

