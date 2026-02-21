- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1612
- Час на прочитання
- 1 хв
10 % мита від Трампа, вибухи в українських містах та фінансова погроза від Угорщини: головні новини ночі 21 лютого 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 лютого 2026 року:
Глобальне мито 10%: Трамп оголосив про нові тарифи для всіх країн Читати далі –>
Глобальні 10% мита: США вводять нові тарифи для всього світу — що відомо Читати далі –>
У Запоріжжі пролунав вибух: що відомо Читати далі –>
Фінансова допомога ЄС під загрозою: яку вимогу висунула Угорщина Україні Читати далі –>
Нічна атака на Одесу: що опинилося під ударом дронів Читати далі –>