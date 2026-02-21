ТСН у соціальних мережах

10 % мита від Трампа, вибухи в українських містах та фінансова погроза від Угорщини: головні новини ночі 21 лютого 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 лютого 2026 року:

  • Глобальне мито 10%: Трамп оголосив про нові тарифи для всіх країн Читати далі –>

  • Глобальні 10% мита: США вводять нові тарифи для всього світу — що відомо Читати далі –>

  • У Запоріжжі пролунав вибух: що відомо Читати далі –>

  • Фінансова допомога ЄС під загрозою: яку вимогу висунула Угорщина Україні Читати далі –>

  • Нічна атака на Одесу: що опинилося під ударом дронів Читати далі –>

