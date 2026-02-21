Іноземні війська в Україні: Зеленський сказав, де вони мають знаходитися

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ хотів би бачити іноземні війська ближче до передової у випадку зупинки бойових дій.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю агентству Agence France-Presse.

За словами Зеленського, Україна розраховує на розміщення європейського контингенту як елементу гарантій безпеки.

«Ми хотіли б бачити контингент ближче до лінії фронту. Звісно, ніхто не хоче стояти на першій лінії, і, звісно, українці хотіли б, щоб наші партнери стояли з нами на передовій», — наголосив президент.

Він уточнив, що йдеться не про заміну українських військових, а про присутність партнерів як фактор стримування та додаткову гарантію безпеки у разі можливого припинення вогню.

Українська влада раніше неодноразово наголошувала на необхідності чітких міжнародних гарантій безпеки, які мають запобігти повторній агресії після завершення активної фази війни.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і британський прем’єр-міністр Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після закінчення війни.