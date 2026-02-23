ТСН у соціальних мережах

385
2 хв

Рунічний гороскоп на 23 лютого – 1 березня 2026 року: Дівам — результат тижня, Водоліям — новий підхід

Тиждень 23 лютого – 1 березня 2026 року за рунами стане періодом підсумків і рішень, які вплинуть на початок весни.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Останній тиждень лютого часто пов’язаний із завершенням справ і підготовкою до нового етапу. Рунічні символи цього періоду говорять про уважність до ресурсів, дисципліну та гнучкість у планах. Це добрий час для фінансових рішень, робочих кроків і перегляду домовленостей. Виграють ті, хто діє послідовно.

Загальна енергія тижня — руна Дагаз

Руна Дагаз символізує перехід і зміну стану. Цього тижня можуть з’явитися нові можливості або інший погляд на звичні речі. Це період поступового оновлення.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — руна Тейваз

Рішучі дії допоможуть просунути важливе питання.

Телець — руна Феху

Фінансові рішення або покупки варто робити з холодним розрахунком.

Близнята — руна Ансуз

Інформація та переговори відіграють ключову роль.

Рак — руна Беркана

Варто берегти сили й не перевантажувати себе.

Лев — руна Соулу

Ініціатива дасть можливість проявити себе.

Діва — руна Йєра

Результат попередніх зусиль стане помітним.

Терези — руна Гебо

Співпраця або підтримка принесуть користь.

Скорпіон — руна Альґіз

Краще діяти обережно й зберігати особисті межі.

Стрілець — руна Райдо

Можлива зміна планів або новий напрям.

Козоріг — руна Отал

Практичний підхід зміцнить стабільність.

Водолій — руна Кеназ

Новий підхід або ідея допоможуть знайти рішення.

Риби — руна Лагуз

Інтуїтивний підхід допоможе краще зрозуміти ситуацію.

Тиждень 23 лютого – 1 березня 2026 року підходить для завершення старого й підготовки до нового етапу. Послідовність і уважність принесуть найбільшу користь.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

