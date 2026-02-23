- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 23 лютого – 1 березня 2026 року: Дівам — результат тижня, Водоліям — новий підхід
Тиждень 23 лютого – 1 березня 2026 року за рунами стане періодом підсумків і рішень, які вплинуть на початок весни.
Останній тиждень лютого часто пов’язаний із завершенням справ і підготовкою до нового етапу. Рунічні символи цього періоду говорять про уважність до ресурсів, дисципліну та гнучкість у планах. Це добрий час для фінансових рішень, робочих кроків і перегляду домовленостей. Виграють ті, хто діє послідовно.
Загальна енергія тижня — руна Дагаз
Руна Дагаз символізує перехід і зміну стану. Цього тижня можуть з’явитися нові можливості або інший погляд на звичні речі. Це період поступового оновлення.
Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — руна Тейваз
Рішучі дії допоможуть просунути важливе питання.
Телець — руна Феху
Фінансові рішення або покупки варто робити з холодним розрахунком.
Близнята — руна Ансуз
Інформація та переговори відіграють ключову роль.
Рак — руна Беркана
Варто берегти сили й не перевантажувати себе.
Лев — руна Соулу
Ініціатива дасть можливість проявити себе.
Діва — руна Йєра
Результат попередніх зусиль стане помітним.
Терези — руна Гебо
Співпраця або підтримка принесуть користь.
Скорпіон — руна Альґіз
Краще діяти обережно й зберігати особисті межі.
Стрілець — руна Райдо
Можлива зміна планів або новий напрям.
Козоріг — руна Отал
Практичний підхід зміцнить стабільність.
Водолій — руна Кеназ
Новий підхід або ідея допоможуть знайти рішення.
Риби — руна Лагуз
Інтуїтивний підхід допоможе краще зрозуміти ситуацію.
Тиждень 23 лютого – 1 березня 2026 року підходить для завершення старого й підготовки до нового етапу. Послідовність і уважність принесуть найбільшу користь.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.