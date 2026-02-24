У ЄС розкритикували підхід Трампа до України: що відомо

Дональд Трамп / © Associated Press

Стратегія Сполучених Штатів Америки щодо тиску на Україну в мирних переговорах провалюється. Американський президент Дональда Трамп має тиснути на Російську Федерацію.

Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас в інтерв’ю Bloomberg TV.

Дипломатка наголосила, що від моменту повернення до Білого дому Дональд Трамп неодноразово закликав Київ піти на поступки Москви, щоб допомогти закінчити війну. Водночас президент США також погрожував РФ додатковими санкціями, але, зауважила Каллас, більшість з них так і не були запроваджені.

«Їхній (США. — Ред.) підхід полягав у тиску на жертву, на Україну. За рік це не дало результатів, тож, можливо, нам варто зосередитися на іншій стороні», — сказала вона.

Видання наголошує, що заяви Каллас пролунали на тлі мирних зусиль США щодо виходу з глухого кута переговорів. Окрім того, європейські союзники України були відсторонені від участі в перемовному процесі незважаючи на фінансування закупівель зброї для Києва після того, як Трамп скоротив військову допомогу США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до Трампа в одному з інтерв’ю. Він заявив: хоче, щоб президент США «залишався на боці» Києва. Окрім того, вважає глава держави, його американський колега не чинить достатній тиск на російського «фюрера» Володимира Путіна.

Водночас Sky News, аналізуючи мирні переговори через чотири роки війни в Україні, наголошує, що Путін вірить у свою перемогу, хоча успіхи його війська на фронті примарні. Тим часом Дональд Трамп далі тисне на Київ. Зокрема, його спецпосланець Стів Віткофф якось заявляв, що не вважає Володимира Путіна поганою людиною, та все ще наполягає на тому, щоб українці повністю віддали Росії Донбас.