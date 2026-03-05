ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
5
Час на прочитання
2 хв

Зеленський зробив нову заяву про зустріч з Росією, США та обмін полоненими

Чергова тристороння зустріч за участю України, США та Росії попередньо планувалася на період від 5 до 9 березня. Але війна на Близькому Сході внесла свої корективи.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив про можливу зміну дати та місця тристоронньої зустрічі Україна — США — Росія. Попри зміну планів через загострення на Близькому Сході, Київ очікує на старт великого обміну полоненими вже найближчими днями.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю Rai Italia та написав у своєму телеграм-каналі.

Тристоронню зустріч можуть перенести

Зеленський повідомив, що чергова тристороння зустріч за участю України, США та Росії попередньо планувалася на період від 5 до 9 березня. За його словами, точна дата мала залежати від ситуації у світі, зокрема від розвитку подій на Близькому Сході, де триває ще один збройний конфлікт.

«Ми говорили з американською стороною — тому що саме вони є стороною, яка запрошує Україну і Росію на зустріч, — про можливу зміну місця проведення і відтермінування зустрічі на деякий час через війну на Близькому Сході», — сказав президент.

Водночас українська сторона сподівається, що буде реалізовано домовленості щодо обміну полоненими, досягнуті під час попередніх переговорів.

«Обмін військовополонених — це завжди важливий момент, це позитив для сімей. Дуже сподіваємося, що в найближчі дні ми зможемо розпочати цей обмінний процес«, — зазначив Зеленський.

Тристороння зустріч зірвалася

Нагадаємо, у відеозверненні 4 березня Зеленський заявив, що через ситуацію навколо Ірану наразі немає умов для тристоронньої зустрічі Україна — США — РФ, хоча Київ до неї готовий і підтримує щоденний зв’язок з Америкою. Також президент повідомив про підготовку нових обмінів полоненими та роботу всіх служб задля повернення українців додому.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
5
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie