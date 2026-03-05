Зеленський зробив нову заяву про зустріч з Росією, США та обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив про можливу зміну дати та місця тристоронньої зустрічі Україна — США — Росія. Попри зміну планів через загострення на Близькому Сході, Київ очікує на старт великого обміну полоненими вже найближчими днями.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю Rai Italia та написав у своєму телеграм-каналі.

Тристоронню зустріч можуть перенести

Зеленський повідомив, що чергова тристороння зустріч за участю України, США та Росії попередньо планувалася на період від 5 до 9 березня. За його словами, точна дата мала залежати від ситуації у світі, зокрема від розвитку подій на Близькому Сході, де триває ще один збройний конфлікт.

«Ми говорили з американською стороною — тому що саме вони є стороною, яка запрошує Україну і Росію на зустріч, — про можливу зміну місця проведення і відтермінування зустрічі на деякий час через війну на Близькому Сході», — сказав президент.

Водночас українська сторона сподівається, що буде реалізовано домовленості щодо обміну полоненими, досягнуті під час попередніх переговорів.

«Обмін військовополонених — це завжди важливий момент, це позитив для сімей. Дуже сподіваємося, що в найближчі дні ми зможемо розпочати цей обмінний процес«, — зазначив Зеленський.

Тристороння зустріч зірвалася

Нагадаємо, у відеозверненні 4 березня Зеленський заявив, що через ситуацію навколо Ірану наразі немає умов для тристоронньої зустрічі Україна — США — РФ, хоча Київ до неї готовий і підтримує щоденний зв’язок з Америкою. Також президент повідомив про підготовку нових обмінів полоненими та роботу всіх служб задля повернення українців додому.

