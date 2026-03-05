Гранату могли вкинути у вікно: з’явилися нові подробиці загибелі 10-річного хлопчика на Хмельниччині

Граната / © Pixabay

У селі Мала Кужелівка на Хмельниччині триває розслідування трагедії, під час якої внаслідок вибуху гранати загинув 10-річний хлопчик, а його мати отримала важкі поранення.

Деталі дізнались кореспонденти “Суспільного”.

Мати загиблого Івана — Наталія Березюк — заперечує попередню версію слідства про те, що дитина могла гратися боєприпасом. За її словами, гранату могли вкинути через вікно будинку.

Жінка розповіла, що ввечері була разом із сином у кімнаті: хлопчик грав у комп’ютерну гру, а вона працювала за іншим столом. Близько 20:50 вона почула звук розбитого скла.

Під Хмельницьким вибухнула граната у руках дитини, матір у лікарні. / © Національна поліція Хмельницької області

«Пролунав звук — ніби розбилося вікно. І майже одразу щось спалахнуло. Син побіг до мене, і стався вибух», — пригадує Наталія.

Вибухова хвиля скинула жінку зі стільця, вибило двері до сусідньої кімнати, де перебувала 13-річна донька. Дівчинка побігла до бабусі, яка живе поруч, а сусіди викликали швидку допомогу.

Медики намагалися врятувати дитину, однак отримані травми виявилися смертельними. Про смерть сина мати дізналася лише наступного ранку.

На місці події кілька днів працювали правоохоронці. За словами старости села, чеку від гранати знайшли у снігу наступного дня. Слідчі розглядають різні версії трагедії.

Мати хлопчика отримала множинні осколкові поранення, переломи та пошкодження нерва. Наразі вона перебуває у лікарні та потребує тривалого лікування.

Батька загиблої дитини, який служить у ЗСУ, відпустили з фронту на кілька днів, щоб поховати сина.

Що передувало

Під Хмельницьким вибухнула граната у руках дитини, матір у лікарні. / / © Національна поліція Хмельницької області

Увечері 22 лютого у житловому будинку в селі Мала Кужелівка Дунаєвецької громади стався вибух боєприпасу. У кімнаті перебували 45-річна жінка та її 10-річний син.

Унаслідок вибуху хлопчик загинув на місці, а його матір отримала поранення. За попередньою інформацією правоохоронців, граната вибухнула у приміщенні будинку.

За фактом трагедії поліція відкрила кримінальне провадження за статтями про незаконне поводження зі зброєю та умисне вбивство. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

