Политика
840
Зеленский сделал заявление об отмене переговоров Украина-США-РФ и назвал причину

Перенос трехсторонней встречи связан с ситуацией на Ближнем Востоке. Украина ожидает новую дату от США.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Зеленский сделал заявление об отмене переговоров Украина-США-РФ и назвал причину

Зеленский объяснил перенос переговоров из-за войны Ирана и Израиля / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что перенос даты трехсторонних переговоров не связан с остановкой работы группы. Это стало следствием обострения ситуации безопасности на Ближнем Востоке.

Об этом глава государства сообщил 5 марта во время брифинга.

По словам президента, корректировка графика переговорного процесса произошла из-за боевых действий в регионе, в том числе война между Ираном и Израилем. Именно эта ситуация повлияла на согласование новой даты встречи.

«Это смещение дать не потому, что трехсторонняя группа не работает, а потому, что идут боевые действия на Ближнем Востоке. Мы ждем дату от американских партнеров», — подчеркнул Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что сотрудничество по другим направлениям продолжается. В частности, уже состоялся очередной обмен военнопленными.

Украина ожидает дальнейших сигналов от США относительно новой даты проведения трехсторонних переговоров.

Трехсторонние переговоры в формате «Украина-США-РФ»: что известно

Напомним, как ранее говорилось в сообщениях западных СМИ, следующий раунд трехсторонних переговоров отложили на неопределенный срок.

Президент Украины Владимир Зеленский уже сообщал, что очередные переговоры должны были состояться до 9 марта в ОАЭ. Однако из-за войны войны в Иране и атаки на ОАЭ стороны искали новую площадку для переговоров.

Вместо Абу-Даби рассматривались другие политические площадки для переговоров. В частности, речь шла о Турции или Швейцарии.

Президент выразил надежду, что удары США по Ирану не отразятся на трехсторонних переговорах с Россией.

Как уже сообщалось, 17-18 февраля в Женеве прошли очередные переговоры по войне в Украине. А 27 февраля переговоры в Женеве Украина провела только с США.

