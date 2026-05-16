Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 16 травня

Втрати РФ у війні. / © Associated Press

Реклама

Станом на 16 травня 2026-го ЗСУ знищили 1 347 620 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1230 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу — близько 1 347 620 (+1 230) осіб

танків — 11 937 (+2) од.

бойових броньованих машин — 24 574 (+5) од.

артилерійських систем — 42 133 (+48) од.

РСЗВ — 1 788 (+0) од.

засоби ППО — 1 381 (+2) од.

літаків — 436 (+1) од.

гелікоптерів– 352 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси — 1 397 (+9) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 293 323 (+1 865) од.

крилаті ракети — 4 626 (+0) од.

кораблі / катери — 33 (+0) од.

підводні човни — 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 96 793 (+253) од.

спеціальна техніка t — 4 191 (+7) од.

Нагадаємо, CNN пише про те, що Росія втрачає перевагу у війні. Тим часом Україна після понад чотирьох років повномасштабного вторгнення вперше за тривалий час почала змінювати ситуацію на фронті на свою користь. Українські військові та західні аналітики заявляють, що Росія поступово втрачає перевагу, а ключову роль у цьому відіграють дрони та удари по логістиці окупантів.

Реклама

Новини партнерів