Укрaїнa
З будинку, охопленого вогнем після російської атаки, врятували котика: фото
Перелякану тваринку знайшли на балконі, де вона ховалася від вогню та диму пожежі після російської дронової атаки.
У Рівному поліцейські та рятувальники ДСНС врятували котика з будинку, в якому виникла пожежа після атаки російських дронів.
Про це повідомили в поліції Рівненської області.
Поліцейські зауважили, що наляканий пухнастик відчайдушно тримався на краю балкона, рятуючись від вогню.
Вибухотехніки швидко дістали його та передали рятувальникам.
«Навіть найменше життя — безцінне», — наголосили в повідомленні правоохоронці.
Нагадаємо, внаслідок атаки російських дронів у п’ятницю, 1 травня, у Рівному зазнав ушкоджень житловий будинок, загорілася покрівля. Минулося без постраждалих.
Цього дня російська терористична армія здійснила масований запуск сотень ударних безпілотників по території України. Атаки розпочалися вночі і тривали протягом дня.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наслідки масштабної атаки російських терористів.