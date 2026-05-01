Укрaїнa
287
1 хв

З будинку, охопленого вогнем після російської атаки, врятували котика: фото

Перелякану тваринку знайшли на балконі, де вона ховалася від вогню та диму пожежі після російської дронової атаки.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Врятований котик у Рівному

Врятований котик у Рівному

У Рівному поліцейські та рятувальники ДСНС врятували котика з будинку, в якому виникла пожежа після атаки російських дронів.

Про це повідомили в поліції Рівненської області.

Поліцейські зауважили, що наляканий пухнастик відчайдушно тримався на краю балкона, рятуючись від вогню.

Вибухотехніки швидко дістали його та передали рятувальникам.

«Навіть найменше життя — безцінне», — наголосили в повідомленні правоохоронці.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських дронів у п’ятницю, 1 травня, у Рівному зазнав ушкоджень житловий будинок, загорілася покрівля. Минулося без постраждалих.

Цього дня російська терористична армія здійснила масований запуск сотень ударних безпілотників по території України. Атаки розпочалися вночі і тривали протягом дня.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наслідки масштабної атаки російських терористів.

