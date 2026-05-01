"Миром и не пахнет": что происходит на границе Запорожской и Днепропетровской областей, где наступали россияне

Война в Украине / © ТСН

Реклама

Большое количество дронов-камикадзе, массированные обстрелы авиабомбами и удары «Шахедами» по прифронтовым селам — такая реальность на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Здесь оккупантам дают отпор десантники 148-й Житомирской артиллерийской бригады.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Дорога на ноль: РЭБы, детекторы и скорость

Последние села перед фронтом изменились до неузнаваемости: закрытые супермаркеты, побитые улицы и сожженные дотла дома. Команда ТСН передвигается в бронированном «Хаммере», обваренном решетками и цепями для защиты от дронов.

Реклама

«Над нами антидроновые сетки, а еще включен РЭБ на подавление сигнала и детекторы дронов. Если увидим себя на экране — выскочим из машины, а сопровождающие будут охотиться на дрон из старых, но надежных ружей», — говорится в сюжете.

От сварщика до охотника на FPV

Блиндаж на восьмерых стал домом для артиллеристов и роты охраны. Один из бойцов, Ярослав, до войны был сварщиком и работал на 40-метровой высоте. Теперь его навыки стрелка помогают «снимать» вражеские дроны.

Ярослав, боец 148-й ОБрМП: «Ходил, высматривал, пока не услышал. На оптоволокне FPVха летает тише, чем на батарейке. Выдавливала пушку… я нашел ракурс так, чтобы меня не увидели. Она упала. Их различить легко — там большая болванка с катушкой».

Как воюют артиллеристы на фронте

Командир подразделения с позывным «Кэп» — бывший полицейский из Житомира. Несмотря на наличие брони, он пошел на фронт, потому что не мог смотреть, как люди прячутся от войны. Его инструмент — пушка М777, которую военные нежно называют «игрушкой».

Реклама

Кэп, командир: «Она довольно меткая, бьет очень точно, очень сильно. Земля аж немножко вздрагивает».

Снаряды на военном сленге здесь называют «кабанами». Станислав, который раньше работал в приюте для диких животных и спасал львов и тигров из зоопарков, теперь заведует местным «свинарником» — боекомплектом.

Станислав, артиллерист: «У нас есть осколочные, а есть дымовые — это для пехоты. Если просят дым, значит, нужно прикрытие, чтобы кого-то эвакуировать. Дым покрывает большой участок, и авто может забрать раненого человека».

В целом здесь люди — из разных городов и разных профессий. Наводчик Виталий когда-то работал на элеваторе, но решил, что даже когда война закончится, он останется в армии, потому что любит эту пушку.

Реклама

Оборона продолжается

После каждого выстрела пушкари мгновенно маскируют технику, потому что враг охотится за ней без остановки. Когда-то на этом направлении стреляли активнее, пытаясь отбросить оккупантов, и это удалось. Сейчас — стадия крепкой обороны.

Уже на выезде с позиций журналисты стали свидетелями того, как вражеский «Шахед» попадает в обычный сельский дом. В воздухе пахнет дымом, и, как отмечает Наталья Нагорная, пока совсем не пахнет миром.

Новости партнеров