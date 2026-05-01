Удар по аэродрому с самолетами Су-34: почему российская ПВО не спасла элитные истребители

Удар по аэродрому «Шагол» в Челябинске показал, что украинские дроны могут преодолевать мощную ПВО даже в 1700 км от границы. То, что удалось поразить сразу четыре элитных самолета (Су-57 и Су-34), свидетельствует о значительном росте мастерства наших операторов и качества разведки.

Об этом сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан для Киев24.

По словам эксперта, успешная атака на таком расстоянии подтверждает, что российский тыл не является безопасной зоной для россиян. Даже аэродромы, которые прикрыты мощными системами противовоздушной обороны, теперь уязвимы для украинских средств поражения.

«То, что удалось пробиться через эту систему и нанести поражение не одному самолету, а сразу четырем бортам, свидетельствует о массированной атаке, качестве нашей разведки и высоком мастерстве операторов, которые смогли преодолеть такие расстояния и заграждения», — сообщил Кузан.

Эксперт особо отметил ценность пораженных целей. Истребители Су-57 и истребители-бомбардировщики Су-34 являются новейшими и дорогими единицами в арсенале российской авиации.

Поражение самолетов в Челябинске — что известно

Ранее в Генштабе сообщили о поражении нескольких российских истребителей Су-57 и Су-34. Самолеты оккупационной армии были поражены на аэродроме «Шагол» в Челябинской области. Он находится на расстоянии около 1700 км от государственной границы Украины.

Впоследствии появилось эксклюзивное видео этой операции. Следует заметить, что поражение самолетов таких типов имеет критическое значение для обороноспособности Украины. Су-34 является основной платформой врага для сброса управляемых авиабомб (КАБ) и ракет, а его стоимость оценивается в $35–50 миллионов. В свою очередь Су-57 является самым современным российским истребителем стоимостью более $100 миллионов.

