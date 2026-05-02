Контроль неба та знищення накопичення техніки: Командир 7 корпусу ДШВ синхронізував план оборонної операції Покровська підрозділами Сил оборони
Противник продовжує реалізацію задуму щодо захоплення Покровська. Основна мета — витіснення Сил оборони з північних околиць міста з подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко.
Для підтримки наступального потенціалу ворог намагається у південній частині міста наростити присутність бронетехніки та танків.
Водночас через активні дії на півночі Покровська 76 десантно-штурмова дивізія зазнає суттєвих втрат. Противник залучає резерви, фіксується робота підрозділів «Сомалі».
Окремо ворог веде активні дії в районі Гришиного, безуспішно намагаючись здійснити маневр із північно-східної частини населеного пункту в напрямку фермерських господарств на північ від Покровська.
Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук провів низку нарад з підрозділами, які діють у смузі відповідальності.
Серед ключових питань — ефективність управління боєм та необхідність підвищення рівня взаємодії.
Фокус в обороні — на контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Місто противник активно використовує для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, що суттєво ускладнює логістику.
Учасники нарад наголосили на необхідності якісної підготовки особового складу до дій в умовах постійної загрози з повітря.