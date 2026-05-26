Українців лякають новою хвилею терактів просто на вулиці: чи справді є загроза

Теракт у Києві

У Мережі почала з’являтися інформація про те, що в Україні нібито готуються теракти на вулицях, у супермаркетах та в інших людних місцях. А підприємства через це, ймовірно, масово отримують інструкції на випадок надзвичайних ситуацій.

Чи відповідають дійсності такі повідомлення, ТСН.ua з’ясував у Головному управлінні Національної поліції в місті Києві.

Столичні правоохоронці спростували чутки про загрозу масових терактів і зазначили, що жодних підтверджень подібної інформації немає.

«Ні, у нас такої інформації немає», — зазначили в поліції для ТСН.ua.

Варто додати, що в цих повідомленнях автори нагадують про випадок у Києві, коли чоловік почав розстрілювати людей просто на вулиці. Вони порівнюють ту подію з нинішньою ситуацією і запевняють, що бізнес уже готують до схожих сценаріїв.

У Службі безпеки України припустили, що ці чутки — чергова російська ІПСО. Там кажуть, що росіяни навмисно сіють паніку та намагаються розхитати ситуацію у країні, використовуючи гучні злочини. Тому українців закликають вірити лише офіційним джерелам і не поширювати фейки.

Нагадаємо, очільник МВС заявив, що після всього пережитого жителі Києва навряд чи почнуть масово залишати свої домівки попри тривожні чутки.

