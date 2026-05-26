Украинцев пугают новой волной терактов прямо на улице: действительно ли есть угроза

Теракт в Киеве / © Associated Press

В Сети начала появляться информация о том, что в Украине якобы готовятся теракты на улицах, супермаркетах и других людных местах. А предприятия поэтому, вероятно, массово получают инструкции на случай чрезвычайных ситуаций.

Соответствуют ли действительности такие сообщения, выяснило ТСН.ua в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве.

Столичные стражи порядка опровергли слухи об угрозе массовых терактов и отметили, что никаких подтверждений подобной информации нет.

«Нет, у нас такой информации нет», — отметили в полиции для ТСН.ua.

Следует добавить, что в этих сообщениях авторы напоминают о случае в Киеве, когда мужчина начал расстреливать людей прямо на улице. Они сравнивают событие с нынешней ситуацией и уверяют, что бизнес уже готовят к схожим сценариям.

В Службе безопасности Украины предположили, что эти слухи — очередная российская ИПСО. В спецслужбе говорят, что россияне намеренно сеют панику и пытаются расшатать ситуацию в стране, используя громкие преступления. Поэтому украинцев призывают верить только официальным источникам и не распространять фейки.

Напомним, глава МВД заявил, что после всего пережитого жители Киева вряд ли начнут массово покидать свои дома, несмотря на тревожные слухи.

