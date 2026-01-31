Сожгла любовницу, а муж выжил: трагедия из-за ревности на Тернопольщине

Полиция задержала злоумышленницу / © Национальная полиция Украины

В Тернопольской области будут судить 53-летнюю жительницу Бережан, которая из ревности, по утверждению полиции, подожгла 37-летнюю соперницу и 42-летнего мужа. Из-за ее действия женщина погибла, а мужчина получил серьезные ожоги, но выжил.

Об этом сообщили в полиции региона.

«В поле, близ села Посухов, обнаружили 37-летнюю местную жительницу с термическими ожогами. Медики утверждали, что у пострадавшей было поражено около 90% тела. Женщина была госпитализирована, однако от полученных травм она скончалась», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские установили, что к преступлению причастна 53-летняя жительница Бережан. Трагедии предшествовал конфликт на почве ревности, после этого злоумышленница облила бензином женщину и мужчину.

Сожитель подозреваемой испытал многочисленные ожоги, однако сумел скрыться с места происшествия.

Женщина была задержана в соответствии со статьей 208 УПК Украины, сейчас она находится под стражей. Следователи квалифицировали преступление как умышленное убийство с особой жестокостью женщины и покушение на умышленное убийство сожителя.

Обвинительный акт уже направили в суд, который и будет решать дальнейшую судьбу. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который из-за ревности ранил ножом нового избранника своей бывшей жены. За совершенное мужчине грозит до восьми лет заключения.