Никто не расскажет: как сделать котлеты невероятно нежными с помощью одного простого ингредиента

Что добавить в фарш для котлет / © pexels.com

Речь идет о кабачок, который давно используется в детском питании. Он делает фарш невероятно нежным и сочным.

Кабачок измельчают и добавляют в куриный или говяжий фарш. Его мягкая структура удерживает влагу и придает котлетам легкость. Диетологи добавляют: кабачок снижает калорийность блюда, не влияя на насыщенный вкус.

В детских рецептах кабачок используют для прикорма: он просто усваивается и практически не вызывает аллергии.

Кулинары советуют отжимать лишний сок перед добавлением в фарш, иначе котлеты могут расползаться. Хлеб, размоченный в молоке, тоже смягчает фарш, но кабачок делает текстуру еще более легкой и воздушной. Именно поэтому котлеты с кабачком буквально тают во рту и сохраняют сочность даже после запекания.

В детском питании кабачок часто сочетают с курицей или индейкой. Такой фарш идеально подходит для нежных котлет, а взрослые рецепты почти никогда не упоминают этот овощ. Однако попытавшиеся сразу чувствуют разницу.

Для аромата кулинары советуют добавлять зелень — петрушку или укроп, подчеркивающий вкус. Яйцо в таких котлетах можно не использовать: кабачок сам удерживает форму.

Для диетического варианта котлеты готовят на пару, чтобы сберечь максимум пользы. Жарка на сковороде тоже возможна, но лучше с минимальным количеством масла.

Кабачок делает котлеты универсальными: их с удовольствием едят и дети и взрослые. Этот простой, но эффективный ингредиент давно известен мамам, но редко звучит в кулинарных шоу, где предпочитают более эффектные добавки. А между тем именно кабачок превращает обычные котлеты в нежное и сочное блюдо. И секрет здесь в простоте.