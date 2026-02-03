ТСН у соціальних мережах

Лілія Ребрик приголомшила, як її 7-річна донька виконує складні гімнастичні трюки

Поліна не дасть зірковій мамі засумувати.

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик приголомшила, як її середня донька виконує надскладні трюки.

У знаменитості доволі активна родина. Якщо старша донька ведучої Діана розділила захоплення батька Андрія Дикого та стала професійно займатися танцями, то молодшій до вподоби гімнастика, як і зірковій мамі. В Instagram-stories Лілія Ребрик показала, як Поліна виконує складні трюки.

Для дівчинки доволі легко зробити шпагат. Ба більше, Поліна виконує його в повітрі, що взагалі складніше. У шпагаті донька знаменитості ще й з легкістю читає книжку. Акторка зізнається, що впізнає себе в середній доньці.

Донька Лілії Ребрик Поліна / © instagram.com/liliia.rebrik

Донька Лілії Ребрик Поліна / © instagram.com/liliia.rebrik

Також Поліна дивувала вправним містком. Як жартує Лілія Ребрик, донечці байдуже, де вона перебуває. У місток вона може стати будь-де.

Донька Лілії Ребрик Поліна / © instagram.com/liliia.rebrik

Донька Лілії Ребрик Поліна / © instagram.com/liliia.rebrik

Окрім того, 7-річна дівчинка неабияк дивувала гнучкістю. Поліні легко дістати ногами до голови.

Донька Лілії Ребрик Поліна / © instagram.com/liliia.rebrik

Донька Лілії Ребрик Поліна / © instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик насмішила контентом з наймолодшою донечкою. Ведуча показала, як маленька Аделіна в її туфлях на підборах прибирала будинок.

