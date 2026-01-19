Лілія Ребрик насмішила, як однорічна донечка в її туфлях на підборах прибирає будинок

Лілія Ребрик із молодшою донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик насмішила кумедними кадрами, як її наймолодша донечка прибирає будинок в її туфлях на підборах.

Однорічна Аделіна, схоже, росте копією зіркової мами. Принаймні, донечка ведучої поділяє її захоплення та вподобання. Зокрема, Лілія Ребрик показала кумедні кадри, як дівчинка прибирала будинок. Маленька Аделіна заповзято мила підлогу. Найбільше привертає увагу те, у що була одягнена дівчинка. Донечка знаменитості приміряла мамині туфлі-човники, що на підборах. Схоже, Аделіні неабияк сподобався свій образ, адже саме так вона й мила підлогу.

Тим часом Лілія Ребрик жартує, що її гени не сховаєш, і вони одразу видають себе. Також знаменитість додає — якщо й мити підлогу, то лише в такому образі.

Наймолодша донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

"Якщо прибирати — то тільки так! Вся в маму! Гени не сховаєш", — жартує ведуча.

Зазначимо, Лілія Ребрик разом із чоловіком, танцівником Андрієм Диким, виховує трьох доньок — Діану, Поліну та Аделіну. Нещодавно ведуча показала підрослих дівчат і підбадьорила у період відключень світла.