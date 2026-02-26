- Дата публікації
Після 30 років мандрів турист виділив лише одне місто — воно розташоване недалеко від України
Мандрівник, який відвідав 98 країн, назвав Гданськ найкращим містом світу.
Канадський тревел-блогер Габріель Морріс, який відвідав 98 країн, оголосив польський Гданськ своїм улюбленим містом. Попри популярність Варшави та Кракова, саме це північне портове місто експерт вважає найразючішим у Європі завдяки унікальній архітектурі, багатій історії та доступності.
Про це пише Daily mail.
Феноменальне відкриття досвідченого туриста
Габріель Морріс, автор YouTube-каналу з аудиторією понад 600 тисяч підписників, поділився враженнями від свого першого візиту до Гданська. За словами мандрівника, який досліджує світ понад три десятиліття, місто перевершило всі його очікування.
«Я й гадки не мав, що Гданськ буде таким феноменальним. Це, безсумнівно, одне з найгарніших і найдивовижніших міст, у яких я коли-небудь був», — заявив Морріс у своєму нещодавньому відео.
Історія, архітектура та морська спадщина
Гданськ — шосте за величиною місто Польщі з населенням близько 500 тисяч осіб. Воно відоме не лише як місце, де пролунали перші постріли Другої світової війни, а й своєю особливою атмосферою.
Серед головних переваг міста експерт виділив:
Барвисту архітектуру та мальовничу набережну.
Базиліку Святої Марії — одну з найбільших цегляних церков у світі.
Жваві ринки та багату культурну спадщину.
Навіть зимова погода з температурою -1°C не зіпсувала враження мандрівника. Хоча він зауважив, що влітку, коли температура сягає +25°C, пейзажі Гданська мають ще ефектніший вигляд.
Доступність і святкові рекорди
Популярність Гданська стрімко зростає. Лише 2024 року місто відвідало 4,5 мільйона туристів. Одним із факторів привабливості є дешеве авіасполучення. Наприклад, квитки з аеропортів Великої Британії (Лондон, Манчестер, Единбург тощо) часто коштують менше 30 фунтів стерлінгів в один бік.
Окрім того, Гданськ є ідеальним напрямком для зимового відпочинку. Місцевий різдвяний ярмарок вважається одним з найбільших у Європі за площею, охоплюючи понад 280000 квадратних метрів. Від середини листопада до початку січня місто перетворюється на ілюміновану казку з численними атракціонами та гастрономічними зонами.
