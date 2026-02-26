Гданськ / © pixabay.com/jenszhonk

Канадський тревел-блогер Габріель Морріс, який відвідав 98 країн, оголосив польський Гданськ своїм улюбленим містом. Попри популярність Варшави та Кракова, саме це північне портове місто експерт вважає найразючішим у Європі завдяки унікальній архітектурі, багатій історії та доступності.

Про це пише Daily mail.

Феноменальне відкриття досвідченого туриста

Габріель Морріс, автор YouTube-каналу з аудиторією понад 600 тисяч підписників, поділився враженнями від свого першого візиту до Гданська. За словами мандрівника, який досліджує світ понад три десятиліття, місто перевершило всі його очікування.

«Я й гадки не мав, що Гданськ буде таким феноменальним. Це, безсумнівно, одне з найгарніших і найдивовижніших міст, у яких я коли-небудь був», — заявив Морріс у своєму нещодавньому відео.

Історія, архітектура та морська спадщина

Гданськ — шосте за величиною місто Польщі з населенням близько 500 тисяч осіб. Воно відоме не лише як місце, де пролунали перші постріли Другої світової війни, а й своєю особливою атмосферою.

Серед головних переваг міста експерт виділив:

Барвисту архітектуру та мальовничу набережну.

Базиліку Святої Марії — одну з найбільших цегляних церков у світі.

Жваві ринки та багату культурну спадщину.

Навіть зимова погода з температурою -1°C не зіпсувала враження мандрівника. Хоча він зауважив, що влітку, коли температура сягає +25°C, пейзажі Гданська мають ще ефектніший вигляд.

Доступність і святкові рекорди

Популярність Гданська стрімко зростає. Лише 2024 року місто відвідало 4,5 мільйона туристів. Одним із факторів привабливості є дешеве авіасполучення. Наприклад, квитки з аеропортів Великої Британії (Лондон, Манчестер, Единбург тощо) часто коштують менше 30 фунтів стерлінгів в один бік.

Окрім того, Гданськ є ідеальним напрямком для зимового відпочинку. Місцевий різдвяний ярмарок вважається одним з найбільших у Європі за площею, охоплюючи понад 280000 квадратних метрів. Від середини листопада до початку січня місто перетворюється на ілюміновану казку з численними атракціонами та гастрономічними зонами.

