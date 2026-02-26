Гданьск / © pixabay.com/jenszhonk

Канадский тревел-блогер Габриэль Моррис, посетивший 98 стран, объявил польский Гданьск своим любимым городом. Несмотря на популярность Варшавы и Кракова, именно этот северный портовый город эксперт считает самым впечатляющим в Европе благодаря уникальной архитектуре, богатой истории и доступности.

Феноменальное открытие опытного туриста

Габриэль Моррис, автор YouTube-канала с аудиторией более 600 тысяч подписчиков, поделился впечатлениями от своего первого визита в Гданьск. По словам путешественника, исследующего мир более трех десятилетий, город превзошел все его ожидания.

«Я и не подозревал, что Гданьск будет таким феноменальным. Это, несомненно, один из самых красивых и удивительных городов, где я когда-либо был», — заявил Моррис в своем недавнем видео.

История, архитектура и морское наследие

Гданьск — шестой по величине город Польши с населением около 500 тысяч человек. Оно известно не только как место, где раздались первые выстрелы Второй мировой войны, но и своей особой атмосферой.

Среди главных преимуществ города эксперт выделил:

Красочную архитектуру и живописную набережную;

Базилику Святой Марии — одну из самых больших кирпичных церквей в мире;

Оживленные рынки и богатое культурное наследие.

Даже зимняя погода с температурой -1°C не испортила впечатление путешественника. Хотя он отметил, что летом, когда температура достигает +25 ° C, пейзажи Гданьска выглядят еще эффектнее.

Доступность и праздничные рекорды

Популярность Гданьска стремительно растет. Только в 2024 году город посетило 4,5 миллиона туристов. Одним из факторов привлекательности является дешевое авиасообщение. К примеру, билеты из аэропортов Великобритании (Лондон, Манчестер, Эдинбург и другие) часто стоят менее 30 фунтов стерлингов в одну сторону.

Кроме того, Гданьск является идеальным направлением для зимнего отдыха. Местная рождественская ярмарка считается одной из крупнейших в Европе по площади, охватывая более 280 000 квадратных метров. С середины ноября по начало января город превращается в иллюминированную сказку с многочисленными аттракционами и гастрономическими зонами.

